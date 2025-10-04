ARA
Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yayımlanan 15 bin 247 sözleşmeli personel alım ilanıyla birlikte, adayların tercih işlemleri 29 Eylül'de alınmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?


Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların aylardır merakla beklediği, Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap sözleşmeli personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

 Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına yönelik ilan ettiği 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri, KPSS 2025/5 kapsamında 29 Eylül'de başladı. Adaylar için kritik son tarih yaklaşıyor.

Tercihlerin Son Günü: Tercih süreci 6 Ekim'de tamamlanacak. Adayların bu tarihe kadar tercihlerini eksiksiz yapmaları gerekiyor.

Tercihlerin sona ermesinin ardından gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak değerlendirmeye ve KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının açıklanmasına çevrilecek.

KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

 Tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihle ilgili ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Ancak, geçmişteki KPSS yerleştirme süreçleri incelendiğinde, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların genellikle 2 ila 3 hafta içinde ilan edildiği görülüyor.

Personel Alımı Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar

Adayların KPSS 2025/5 tercihleri kapsamında yerleşebileceği unvanlara göre kontenjan dağılımı şöyledir:

Sağlık Hizmetleri (Lisans ve Üstü)

UnvanKontenjan
HEMŞİRE6.445
EBE805
DİYETİSYEN116
FİZYOTERAPİST133
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ102
KLİNİK PSİKOLOG60
PSİKOLOG63
SOSYAL ÇALIŞMACI76
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ45
BİYOLOG15
GERONTOLOG8
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)18
ODYOLOG17
PERFÜZYONİST27
SAĞLIK FİZİKÇİSİ12

Sağlık Teknikerleri (Ön Lisans)

UnvanKontenjan
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)1.809
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)1.370
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)917
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)439
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)303
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)233
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)166
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE)139
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)129
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)120
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)79
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)58
SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP)36
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)29
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)28
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)27
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)25
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)17
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)10
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)8
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)6
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)2

Sağlık Teknisyenleri (Lise) ve Diğer Personel

UnvanKontenjan
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)150
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER)35
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)13
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)10
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)6
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)5
BÜRO PERSONELİ290
TEKNİKER233
TEKNİSYEN231
MÜHENDİS122
AVUKAT50
MİMAR40
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ14
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)11

 

 

