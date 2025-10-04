Adayların aylardır merakla beklediği, Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap sözleşmeli personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına yönelik ilan ettiği 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri, KPSS 2025/5 kapsamında 29 Eylül'de başladı. Adaylar için kritik son tarih yaklaşıyor.

Tercihlerin Son Günü: Tercih süreci 6 Ekim'de tamamlanacak. Adayların bu tarihe kadar tercihlerini eksiksiz yapmaları gerekiyor.

Tercihlerin sona ermesinin ardından gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak değerlendirmeye ve KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının açıklanmasına çevrilecek.

KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihle ilgili ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Ancak, geçmişteki KPSS yerleştirme süreçleri incelendiğinde, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların genellikle 2 ila 3 hafta içinde ilan edildiği görülüyor.

Personel Alımı Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar

Adayların KPSS 2025/5 tercihleri kapsamında yerleşebileceği unvanlara göre kontenjan dağılımı şöyledir:

Sağlık Hizmetleri (Lisans ve Üstü)

Unvan Kontenjan HEMŞİRE 6.445 EBE 805 DİYETİSYEN 116 FİZYOTERAPİST 133 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102 KLİNİK PSİKOLOG 60 PSİKOLOG 63 SOSYAL ÇALIŞMACI 76 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45 BİYOLOG 15 GERONTOLOG 8 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18 ODYOLOG 17 PERFÜZYONİST 27 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12

Sağlık Teknikerleri (Ön Lisans)

Unvan Kontenjan SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809 SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370 SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917 SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439 SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233 SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166 SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135 SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139 SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129 SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120 SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79 SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58 SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36 SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29 SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28 SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27 SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25 SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17 SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10 SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8 SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6 SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

Sağlık Teknisyenleri (Lise) ve Diğer Personel