Adayların aylardır merakla beklediği, Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap sözleşmeli personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?
Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına yönelik ilan ettiği 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri, KPSS 2025/5 kapsamında 29 Eylül'de başladı. Adaylar için kritik son tarih yaklaşıyor.
Tercihlerin Son Günü: Tercih süreci 6 Ekim'de tamamlanacak. Adayların bu tarihe kadar tercihlerini eksiksiz yapmaları gerekiyor.
Tercihlerin sona ermesinin ardından gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak değerlendirmeye ve KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının açıklanmasına çevrilecek.
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihle ilgili ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Ancak, geçmişteki KPSS yerleştirme süreçleri incelendiğinde, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların genellikle 2 ila 3 hafta içinde ilan edildiği görülüyor.
Personel Alımı Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar
Adayların KPSS 2025/5 tercihleri kapsamında yerleşebileceği unvanlara göre kontenjan dağılımı şöyledir:
Sağlık Hizmetleri (Lisans ve Üstü)
|Unvan
|Kontenjan
|HEMŞİRE
|6.445
|EBE
|805
|DİYETİSYEN
|116
|FİZYOTERAPİST
|133
|ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
|102
|KLİNİK PSİKOLOG
|60
|PSİKOLOG
|63
|SOSYAL ÇALIŞMACI
|76
|DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
|45
|BİYOLOG
|15
|GERONTOLOG
|8
|İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)
|18
|ODYOLOG
|17
|PERFÜZYONİST
|27
|SAĞLIK FİZİKÇİSİ
|12
Sağlık Teknikerleri (Ön Lisans)
|Unvan
|Kontenjan
|SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)
|1.809
|SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)
|1.370
|SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)
|917
|SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)
|439
|SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)
|303
|SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)
|233
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)
|166
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)
|135
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE)
|139
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
|129
|SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)
|120
|SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)
|79
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)
|58
|SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP)
|36
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)
|29
|SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)
|28
|SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)
|27
|SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)
|25
|SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)
|17
|SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)
|10
|SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)
|10
|SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)
|8
|SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)
|6
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)
|2
Sağlık Teknisyenleri (Lise) ve Diğer Personel
|Unvan
|Kontenjan
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)
|150
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER)
|35
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)
|13
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
|10
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)
|6
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)
|5
|BÜRO PERSONELİ
|290
|TEKNİKER
|233
|TEKNİSYEN
|231
|MÜHENDİS
|122
|AVUKAT
|50
|MİMAR
|40
|DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ
|14
|DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
|11