AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı

Kayıt Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Kayıt yenileme işlemi, iki aşamalı bir süreçtir ve bu adımların sırasıyla ve eksiksiz yapılması gerekmektedir:

Ders Seçimi (Ekle-Sil): Öğrencilerin öncelikle Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemini yapması gerekmektedir.

Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesi: Ders seçimi yapıldıktan sonra bankada ödeme bilgileri oluşacak ve öğrenciler bu bedeli ödeyerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

Önemli Uyarı: Açıklamada belirtildiği gibi, ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bu nedenle öncelikle ders seçimi adımının tamamlanması şarttır.

Ödeme Bilgilerinin Oluşması ve Son Ödeme Tarihi

Ders seçimi (Ekle-Sil) işlemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin ödeme bilgileri otomatik olarak oluşacaktır. Bu bilgilere:

Ders Seçimi Sayfası'ndan veya,

İşlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfası'ndan ulaşılabilir.

Öğrencilerin, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi'ne ait ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 22.30’a kadar tamamlamaları gerekmektedir.