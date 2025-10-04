AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) öğrencileri için Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini eksiksiz tamamlaması gerekiyor.
AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) öğrencileri için Güz Dönemi Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) işlemleri takvimi akademik takvimle kesinleşti.
Öğrencilerin 2025-2026 Güz Dönemi'ne kayıtlarını yenilemeleri için izlemeleri gereken süreç ve tarihler şunlardır:
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) Tarihleri: 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma
Kayıt Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?
Kayıt yenileme işlemi, iki aşamalı bir süreçtir ve bu adımların sırasıyla ve eksiksiz yapılması gerekmektedir:
Ders Seçimi (Ekle-Sil): Öğrencilerin öncelikle Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemini yapması gerekmektedir.
Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesi: Ders seçimi yapıldıktan sonra bankada ödeme bilgileri oluşacak ve öğrenciler bu bedeli ödeyerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.
Önemli Uyarı: Açıklamada belirtildiği gibi, ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bu nedenle öncelikle ders seçimi adımının tamamlanması şarttır.
Ödeme Bilgilerinin Oluşması ve Son Ödeme Tarihi
Ders seçimi (Ekle-Sil) işlemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin ödeme bilgileri otomatik olarak oluşacaktır. Bu bilgilere:
Ders Seçimi Sayfası'ndan veya,
İşlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfası'ndan ulaşılabilir.
Öğrencilerin, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi'ne ait ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 22.30’a kadar tamamlamaları gerekmektedir.
AÖF kayıt yenileme ödeme yöntemleri
Ödemeler, aşağıdaki kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebilir:
Kredi Kartı/Banka Kartıyla
Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız işlem)
Ziraat Bankası Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığı
Öğrencilerin, yaptıkları ödemenin mutlaka 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olduğunu kontrol etmeleri şarttır.
Sadece eski borçlarını ödeyen, ancak Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecektir. Bu nedenle, ödeme yaparken döneme ait doğru ücretin yatırıldığından emin olunmalıdır.