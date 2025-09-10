Anadolu Vakfı burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2025-2026 Anadolu Vakfı burs başvurusu nasıl yapılır?

Anadolu Vakfı bursu ne kadar olacak?

Yeni eğitim yılı için burs başvurularını başlatan Anadolu Vakfı, adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan burs miktarlarını henüz açıklamadı. Yeni tutarların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz eğitim yılında, burs miktarları öğrencilerin okuduğu şehre göre farklılık gösteriyordu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki öğrenciler aylık 5.500 TL burs alırken, diğer şehirlerdeki öğrencilere ise aylık 4.500 TL ödeme yapılmıştı. Bu yıl için de benzer bir uygulamanın devam etmesi bekleniyor.