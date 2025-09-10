ARA
  • Anasayfa
  • Eğitim
Anadolu Vakfı'nın 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için burs başvuruları 1 Eylül 2025 tarihinde başladı. Vakıf, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sunacak. Peki Anadolu Vakfı burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2025-2026 Anadolu Vakfı burs başvurusu nasıl yapılır?


Anadolu Vakfı'nın 2025-2026 eğitim dönemi için beklenen burs başvuruları başladı. Yükseköğrenim öğrencilerine destek olmayı amaçlayan vakfın yayımladığı takvime göre, başvurular 1 Eylül 2025 itibarıyla alınmaya başlandı

Anadolu Vakfı burs başvurusu ne zaman bitiyor? 

Burs başvuruları 30 Eylül tarihide sona erecek.  20 gün içinde başvuracak öğrencilerin işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 

Anadolu Vakfı burs başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular (www.anadoluvakfi.org.tr) alınıyor. Duyurular, Anadolu Vakfı web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılıyor. 

Anadolu Vakfı burs başvuruları için şartlar

Anadolu Vakfı'nın burs programına başvuracak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve yurt içinde yer alan bir üniversiteye kayıtlı olmak.

Devlet üniversitelerinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde, tam zamanlı bir lisans programında öğrenim görüyor olmak.

Bu şartları sağlayan adaylar, başvuru tarihlerinde vakfın resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayabilirler.

Anadolu Vakfı bursu ne kadar olacak?

Yeni eğitim yılı için burs başvurularını başlatan Anadolu Vakfı, adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan burs miktarlarını henüz açıklamadı. Yeni tutarların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz eğitim yılında, burs miktarları öğrencilerin okuduğu şehre göre farklılık gösteriyordu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki öğrenciler aylık 5.500 TL burs alırken, diğer şehirlerdeki öğrencilere ise aylık 4.500 TL ödeme yapılmıştı. Bu yıl için de benzer bir uygulamanın devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman ve nerede duyurulacak?

Burs sonuçları, Aralık ayının ilk haftası www.anadoluvakfi.org.tr  adresinden duyurulmaktadır. Başvuru yapan adaylar, Burs Başvuru Sonuçları bölümünden giriş yaparak sonucunu öğrenebilir.
