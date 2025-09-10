Tapdi Oksijen bedelsiz tarihi belli oldu

Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 218.499.097-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2024 yılı dönem karından karşılanmak üzere 400.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 181.500.903-TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metninin onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-77952 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11.09.2025'tir.

