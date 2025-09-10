Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından sağlık alanında akademik kariyer hedefleyen adaylar için gerçekleştirilen Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı (TIPDİL 2025), 6 Eylül 2025 tarihinde yapıldı. Sınav maratonunu tamamlayan adaylar, şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen TIPDİL sınavının sonuçları, adaylar tarafından merakla beklenmeye devam ediyor. Sınavı gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından sonuçlara ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Daha önceki TIPDİL sınavında olduğu gibi, bu sınav için de kesin bir sonuç açıklanma tarihi belirtilmedi. Bu nedenle adaylar, güncel bilgileri öğrenmek için ASYM'nin resmi internet sitesi ve Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor.

TIPDİL 2025 sınav sonuçları sorgulama

Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı (TIPDİL 2025) sonuçları, adayların erişimine açıldığında, adaylar sonuç belgelerine Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecekler. Adayların sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numaraları ve şifreleri gerekecek.

Sonuç belgelerinde, adayların sınavdan elde ettikleri puanın yanı sıra doğru ve yanlış cevap sayıları da yer alacak. Resmi sonuç duyurusunun yalnızca ASYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacağı ve adaylara ayrıca posta veya e-posta yoluyla bilgilendirme gönderilmeyeceği belirtildi. Bu nedenle, adayların sonuçlar için yalnızca resmi siteyi takip etmeleri gerekiyor.

Sınav Değerlendirme Kriterleri: Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

Gerçekleştirilen sınavın değerlendirme kriterleri kamuoyuna duyuruldu. Adayların sınav performansı 100 üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılmak için en az 50 ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Puan Hesaplaması ve Değerlendirme Esasları

Adayların puanları, [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülüyle hesaplanacak. Bu hesaplamada yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek ve her soru eşit ağırlıkta olacak.

Olası Hata Durumlarında İzlenecek Yol

Cevap anahtarında bir hata tespit edilmesi durumunda, ilgili soru iptal edilmeyecek; bunun yerine hatalı olan soruların doğru seçenekleri dikkate alınarak değerlendirme yapılacak. Sınavda iptal edilen sorular olması durumunda ise bu sorular değerlendirmeye alınmayacak ve adayların puanları kalan soru sayısı üzerinden yeniden hesaplanacaktır.