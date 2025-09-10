Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama kura takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, tıpta uzmanlık eğitimi alanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yönelik yeni atama takvimini duyurdu. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddeleri ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacak olan atama ve yerleştirme işlemleri için 2025 yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi belli oldu.
Sağlık Bakanlığı 2. dönem başvurular ne zaman?
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sağlık personeli adaylarının merakla beklediği 2025 yılı ikinci dönem atama kurası duyurusunu yayımladı. Buna göre, ilk defa ve yeniden atama başvuruları 11 Eylül 2025 itibarıyla resmen başlayacak.
Sağlık Bakanlığı 2. dönem kura çekimi ne zaman?
Adaylar için büyük önem taşıyan kura çekimi ise 7 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru süreci ve kura takvimine ilişkin tüm detayların, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerekiyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan İki Aşamalı Atama Kurası: Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarının sağlık personeli ihtiyacını karşılamak için düzenlenecek olan 2025 yılı ikinci dönem atama kurasının detayları belli oldu. İlgili kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında kura ile yapılacak atamalarla çeşitli unvanlarda personel alımı gerçekleştirilecek.
Atama Kurası İki Ayrı Yerleştirmede Gerçekleşecek
Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu atama kurası, iki ayrı yerleştirme aşamasından oluşacak. İşte alım yapılacak kadrolar:
1. Yerleştirme:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için, yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı yapılacak.
2. Yerleştirme:
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.
Adayların, başvuru şartları ve takvimine ilişkin tüm detayları Sağlık Bakanlığı'nın resmi kanallarından takip etmesi önem taşıyor.
İLANA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman 3 tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.
8) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 17’nci Maddesi çerçevesinde, kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği 65 yaşından gün almış tabip ve uzman tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.