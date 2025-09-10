NASA'nın açıklamasına göre bilim insanları, geçen yıl Perseverance gezgini tarafından Mars'tan alınan bir kaya örneğindeki leopar deseni benzeri lekelerin, antik yaşam formları tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyor.

NASA'dan Sean Duffy, "Bu, Mars'ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam izleri olabilir, bu inanılmaz derecede heyecan verici" diyor.

Bilim insanları, bu özelliklerin kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan ve antik Mars mikroplarıyla ilişkilendirilebilecek mineraller içerdiğine inanıyor. BBC'ye göre minerallerin doğal jeolojik süreçlerle üretilmiş olması mümkün olsa da, bulgular NASA'nın "potansiyel biyosinyaller" olarak adlandırdığı kriterlere uyacak kadar önemli.

Bilim insanı Katie Stack Morgan, "Bugün sizlerle paylaştığımız şey biyolojik süreçlerle tutarlı olabilecek, ancak biyolojik kökeni doğrulamak için daha fazla araştırma gerektiren bir biyolojik imza veya özellik keşfi. Bu keşif, NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki 1.000'den fazla bilim insanı ve mühendis ile ülke genelindeki ve uluslararasıdaki partner kurumlar arasındaki yıllarca süren özverili çalışma ve işbirliğinin bir sonucu" dedi.

NASA'nın açıklamasına göre potansiyel bir biyolojik imza, biyolojik bir kökene sahip olabilecek bir madde veya yapıdır, ancak yaşamın varlığı veya yokluğu hakkında bir sonuca varılmadan önce daha fazla veri veya inceleme gerektirir.

NASA'dan Sean Duffy "Perseverance'ın bu bulgusu, Mars'ta yaşam keşfetmeye en yakın olduğumuz anı temsil ediyor. Kızıl Gezegen'de potansiyel bir biyolojik imzanın tanımlanması, çığır açan bir keşif olup, Mars'ı anlamamızda önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.