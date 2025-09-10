ARA
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) bedelsiz tarihi belli oldu

Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) bedelsiz tarihi belli oldu

Vakıf Finansal Kiralama SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu.


Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) bedelsiz tarihi belli oldu

Vakıf Finansal Kiralama yüzde 42,85714 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Şirket bugün bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini 11 Eylül (yarın) olarak duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyleydi:

Şirketimiz 10.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000.-TL tutarındaki kısmı 2024 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle, 1.500.000.000,-TL artırılarak 5.000.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Eylül 2025 tarih ve 48/1594 sayılı toplantısında onaylanmış ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmiştir. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu 05 Eylül 2025 tarih ve 2025/47 sayılı haftalık bültende ilan edilmiş olup Kurul'un 09 Eylül 2025 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.

