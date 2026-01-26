AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

2025-2026 akademik yılı Güz Dönemi final sınavlarının 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlanmasının ardından, tüm gözler üniversiteden gelecek "sonuçlar açıklandı" duyurusuna çevrildi.
1 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin heyecanla beklediği 2025-2026 Güz Dönemi final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından, üniversitenin geleneksel değerlendirme süreci olan 15 günlük takvim işlemeye devam ediyor. Bu verilere göre, binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek olan sonuçların en geç 01 Şubat 2026 tarihine kadar sistem üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
2 2026 AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için sınav sonuçlarının ilan edilme süreci tamamen dijitalleşmiş durumda. Adaylar, sonuçlar açıklandığında herhangi bir basılı belgenin adreslerine ulaşmasını beklemeksizin, notlarına anlık olarak internet üzerinden erişebilecekler.
Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin izlemesi gereken adımlar oldukça basit ve hızlıdır. İlk olarak Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrenci Otomasyonu’nun resmi internet adresi olan https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ sayfasına giriş yapılması gerekiyor. Sisteme erişim sağlamak için e-Devlet şifresi veya üniversite tarafından tanımlanan öğrenci şifresi yeterli oluyor.
AÖF sisteminde ders geçme kriterleri, öğrencilerin akademik başarılarını hassas bir dengeyle ölçüyor. Bu dönemde de ders geçme notu alt sınırı 35 olarak uygulanmaya devam ediyor. Bir dersten geçer not alabilmek için ara sınavın (vize) %30'u ile final sınavının %70'inin toplamından oluşan genel ortalamanın bu sınırın üzerinde olması şart. Ayrıca sınav değerlendirmesinde uygulanan "dört yanlış bir doğruyu götürür" kuralı gereği, her bir yanlış cevap net sayısından 0.25 puan eksilterek başarı puanını doğrudan etkiliyor.
Sonuçlar açıklandığında öğrenciler ekranlarında çeşitli harf notlarıyla karşılaşacak. Başarı notu 35 puanın altında kalanlar FF notuyla o dersten başarısız sayılırken; AA ile CC arasındaki harf notlarına sahip olanlar dersi doğrudan geçmiş kabul edilecek. Ancak CD, DC ve DD notları alan öğrenciler için "koşullu geçme" kuralı devreye giriyor. Bu öğrencilerin dersi vermiş sayılabilmeleri için Genel Not Ortalamalarının (GNO) 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor; aksi takdirde bu dersler başarısız sayılıyor.