AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sisteminde ders geçme kriterleri, öğrencilerin akademik başarılarını hassas bir dengeyle ölçüyor. Bu dönemde de ders geçme notu alt sınırı 35 olarak uygulanmaya devam ediyor. Bir dersten geçer not alabilmek için ara sınavın (vize) %30'u ile final sınavının %70'inin toplamından oluşan genel ortalamanın bu sınırın üzerinde olması şart. Ayrıca sınav değerlendirmesinde uygulanan "dört yanlış bir doğruyu götürür" kuralı gereği, her bir yanlış cevap net sayısından 0.25 puan eksilterek başarı puanını doğrudan etkiliyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler ekranlarında çeşitli harf notlarıyla karşılaşacak. Başarı notu 35 puanın altında kalanlar FF notuyla o dersten başarısız sayılırken; AA ile CC arasındaki harf notlarına sahip olanlar dersi doğrudan geçmiş kabul edilecek. Ancak CD, DC ve DD notları alan öğrenciler için "koşullu geçme" kuralı devreye giriyor. Bu öğrencilerin dersi vermiş sayılabilmeleri için Genel Not Ortalamalarının (GNO) 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor; aksi takdirde bu dersler başarısız sayılıyor.