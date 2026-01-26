ARA
  Şubat kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Kira zammı neye göre hesaplanıyor?

Şubat kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Kira zammı neye göre hesaplanıyor?

Şubat 2026 kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. %25'lik tavan fiyat uygulamasının sona ermesinin ardından tamamen TÜİK'in açıkladığı verilere endekslenmiş durumda. Peki Şubat kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Kira zammı neye göre hesaplanıyor?


Şubat kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Kira zammı neye göre hesaplanıyor?

Şubat 2026 kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yılın en kritik verilerinden biri olarak gündemde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte, Şubat ayında yenilenecek sözleşmeler için yasal tavan zam oranı da resmiyet kazanacak. 

1 Şubat kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak?

Şubat kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak?

TÜİK, 2026 yılının ilk ayına ait tüketici fiyat endeksi verilerini her ay olduğu gibi ayın ilk haftasında duyuracak. Resmî takvime göre Ocak 2026 enflasyon verileri 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu açıklama yapıldığı anda, konut ve iş yerleri için uygulanacak "12 Aylık TÜFE Ortalaması" da kesinleşmiş olacak.

2 Kira zammı neye göre hesaplanıyor?

Kira zammı neye göre hesaplanıyor?

Kira artışlarında yapılan en büyük hata, yıllık enflasyon oranını (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) baz almaktır. Ancak yasal sınır, enflasyonun "12 aylık ortalamalara göre değişim" oranıdır. Ev sahibi, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde bir zam talep edemez. Taraflar bu oranın altında bir rakamda anlaşabilirler ancak üstündeki talepler hukuken geçersizdir.

Eğer mevcut kiranız 20.000 TL ise ve beklenen tahmini oran %34 olarak gerçekleşirse hesaplama şu şekilde olacaktır:

Mevcut Kira: 20.000 TL

Tahmini Zam Oranı: %34

Artış Tutarı: 6.800 TL

Yeni Kira Bedeli: 26.800 TL

3 Ocak kira zammı ne kadar?

Ocak kira zammı ne kadar?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 oldu.
