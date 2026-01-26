Şubat kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Kira zammı neye göre hesaplanıyor?

Kira artışlarında yapılan en büyük hata, yıllık enflasyon oranını (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) baz almaktır. Ancak yasal sınır, enflasyonun "12 aylık ortalamalara göre değişim" oranıdır. Ev sahibi, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde bir zam talep edemez. Taraflar bu oranın altında bir rakamda anlaşabilirler ancak üstündeki talepler hukuken geçersizdir.

Eğer mevcut kiranız 20.000 TL ise ve beklenen tahmini oran %34 olarak gerçekleşirse hesaplama şu şekilde olacaktır:

Mevcut Kira: 20.000 TL

Tahmini Zam Oranı: %34

Artış Tutarı: 6.800 TL

Yeni Kira Bedeli: 26.800 TL