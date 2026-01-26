TÜİK duyurdu: Sektörel güven endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini aldı.

İnşaat sektöründe ise yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerine ulaştı.

Hizmet sektöründe, ocakta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,6, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 azaldı.

Perakende ticaret sektöründe, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 4,1, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,9, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 1,8 azalış kaydetti.

İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2,7, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,4 arttı.