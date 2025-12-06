ARA
DOLAR
42,54
0,08%
DOLAR
EURO
49,57
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
5738,83
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
11007,37
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF vize soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF vize soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara (vize) sınavlarının 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanmasının ardından, öğrencilerin en çok merak ettiği konu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF vize soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?


AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF vize soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara (vize) sınavlarının ilk oturumu 6 Aralık'ta gerçekleşti ve son oturumu yarın (7 Aralık Pazar) yapılacaktır Öğrenciler, sınavın hemen ardından soruları ve cevap anahtarlarını kontrol etmek istiyor. 

1 AÖF Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Durumu

AÖF Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Durumu

Güncel Durum: AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarı, sınav oturumlarının tamamlanmasını takiben (son oturum 7 Aralık'ta) henüz paylaşılmamıştır.

Yayımlanma Kanalı: Sorular ve cevaplar yayımlandığında, üniversitenin sosyal medya hesapları ve öğrencilerin kullandığı e-Kampüs ekranı üzerinden duyurulacaktır. Geçmiş tecrübelerle Pazartesi veya Salı günü (8-9 Aralık) yayımlanması beklenmektedir.

2 AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Beklenen Süre: 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçlarının, sınav tarihini takiben 15 gün içinde açıklanması öngörülmektedir (Yaklaşık 20-22 Aralık 2025).

Öğrenme Adresi: Sınav sonuçlarınızı, Anadolu Mobil uygulaması ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle öğrenebilirsiniz.

AÖF 2025-2026 Sınav Takvimi

Sınav AdıTarihler
Güz Dönemi Ara Sınavı06 – 07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı17 – 18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı04 – 05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı09 – 10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı22 Ağustos 2026
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL