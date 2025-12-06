AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF vize soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara (vize) sınavlarının ilk oturumu 6 Aralık'ta gerçekleşti ve son oturumu yarın (7 Aralık Pazar) yapılacaktır Öğrenciler, sınavın hemen ardından soruları ve cevap anahtarlarını kontrol etmek istiyor.
1 AÖF Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Durumu
Güncel Durum: AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarı, sınav oturumlarının tamamlanmasını takiben (son oturum 7 Aralık'ta) henüz paylaşılmamıştır.
Yayımlanma Kanalı: Sorular ve cevaplar yayımlandığında, üniversitenin sosyal medya hesapları ve öğrencilerin kullandığı e-Kampüs ekranı üzerinden duyurulacaktır. Geçmiş tecrübelerle Pazartesi veya Salı günü (8-9 Aralık) yayımlanması beklenmektedir.
2 AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Beklenen Süre: 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçlarının, sınav tarihini takiben 15 gün içinde açıklanması öngörülmektedir (Yaklaşık 20-22 Aralık 2025).
Öğrenme Adresi: Sınav sonuçlarınızı, Anadolu Mobil uygulaması ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle öğrenebilirsiniz.