  • Anasayfa
  • Haberler
UAEA: "Çernobil Nükleer Santralinin koruyucu kalkanı, güvenlik işlevini kaybetti"

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santralinde 1986'daki faciadan kalan radyoaktif maddeleri tutmak için inşa edilen koruyucu kalkanın, insansız hava araçlarının yol açtığı hasar nedeniyle temel güvenlik işlevini yerine getiremediğini açıkladı.


UAEA: "Çernobil Nükleer Santralinin koruyucu kalkanı, güvenlik işlevini kaybetti"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta UAEA ekibinin, Ukrayna'da Şubat ayında insansız hava aracı saldırısında hasar gören Çernobil Nükleer Santralindeki Yeni Güvenli Sınırlandırma (NSC) sisteminin kapsamlı güvenlik değerlendirmesini tamamladığı ifade edildi. Saldırının, 1986'daki patlamada tahrip olan reaktörden herhangi bir radyoaktif salınımı önlemek için inşa edilen reaktör çevresindeki devasa çelik yapının koruyucu kaplamasında büyük bir yangına yol açtığı aktarıldı. Heyetin değerlendirmesi sonucunda NSC'nin sınırlama kabiliyeti de dahil olmak üzere "temel güvenlik işlevlerini kaybettiği" vurgulandı. Ancak yük taşıyan yapılarında veya izleme sistemlerinde kalıcı bir hasar olmadığı belirtildi. UAEA Başkanı Rafael Grossi yaptığı açıklamada, "Çatıda geçici onarım yapıldı, ancak daha fazla bozulmayı önlemek ve uzun vadeli nükleer güvenliği sağlamak için zamanında ve kapsamlı bir restorasyon şart. UAEA, Çernobil sahasında nükleer güvenliğin ve emniyetin tam olarak yeniden sağlanması çabalarını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu

Ukraynalı yetkililer, insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırının ardında Rusya'nın olduğunu iddia etmişti. Rusya ise tesise saldırdığı iddiasını reddetmişti. UAEA Şubat ayında yaptığı açıklamada, radyasyon seviyelerinin normal ve istikrarlı kaldığını, radyasyon sızıntısına dair herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirtmişti.

