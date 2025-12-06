Elektrikli araç üretimine 20 milyon dolar yatıracak

Royal Şirketler Grubu, İstanbul Beylikdüzü ve Selimpaşa’daki üç fabrikasında, toplam 100 bin metrekarelik üretim alanında yılda 5 milyonun üzerinde ürün üretiyor.

Ekonomist’in 23 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihli sayısından

Yurt içinde 14, yurt dışında 36 olmak üzere toplam 50 markaya üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Türkeş Öngel, “Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük üç üretici firmasından birisiyiz. Brezilya’dan Fas’a kadar dünyanın farklı lokasyonlarında 76 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 100 ülkeye çıkarmak” diyor.

Geçen yıl 20 milyon dolarlık ihracata imza atan grup, bu yılı da aynı oranda bir ihracatla bitirecek. Şirket, önümüzdeki dönemde ise özellikle ABD ve Afrika pazarlarında büyümeyi hedefliyor. Elektrikli araçlar üzerine yaptıkları 20 milyon dolarlık yatırımla bu alanda da iddialı olduklarını vurgulayan Öngel, kısa menzilli elektrikli araç segmentinde Türkiye’nin ilk yerli üreticilerinden biri olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Elektrikli ev aletleri alanında Royal, inşaat alanında İGZ İnşaat, sağlıkta Florya Hastanesi ve elektrikli araç kategorisinde Wesun markalarıyla faaliyet gösteren Royal Şirketler Grubu’nun 2024 cirosu 100 milyon dolar. Bunun yüzde 20’si ihracattan geliyor. 2025 sonunda da 2024’ün cirosuna ulaşılması hedefleniyor.

Grubun amiral gemisinin elektrikli ev aletleri olduğunu belirten Öngel, şöyle devam ediyor: “AR-GE ve ÜR-GE şirketimizin olmazsa olmazı. Ciromuzun yüzde 10’unu AR-GE’ye ayırıyoruz. Bu sektörümüz için oldukça büyük bir rakam. Ekibimizde 15 AR-GE personeli bulunuyor ve yılda ortalama beş ürün geliştirme yapıyoruz. Son dönemde evde kedi ve köpeklerin bakımı konusunda inovatif bir ürün üzerine çalışıyoruz.”

ELEKTRİKLİ ARAÇ YATIRIMI

Royal Şirketler Grubu, üretim gücünü yeni yatırımlarla farklı alanlara taşımaya da hazırlanıyor. Son yıllardaki en stratejik adımlarının elektrikli araç yatırımı olduğunu ve bu alanda önemli bir dönüşüm sürecine girdiklerini ifade eden Öngel, “Elektrikli araçlar üzerine bir yatırımımız var. Bunun için Selimpaşa’daki fabrikamızda ilk etapta 20 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Şimdi bu yatırımı Gebze’ye taşıyoruz. Bununla ilgili arsa yatırımımızı tamamladık. 200 kilometre menzilli, en fazla 100 km hıza ulaşabilen kısa mesafeli araçların üretimi konusunda ilerleyeceğiz” diye anlatıyor.

3 BİN ARAÇ ÜRETECEK

Şirket, bu yatırımla birlikte kısa menzilli elektrikli araç segmentinde Türkiye’nin ilk yerli üreticilerinden biri olmayı hedefliyor. ‘Wesun’ markasıyla yürütülen bu projede ilk fazda 3 bin araç üretilecek. Hedefin sadece iç pazarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Öngel, “Önümüzdeki dönemde ilk etapta 3 bin aracı piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Daha sonraki projeksiyonumuzda ise bu araçların yakın coğrafyalara ihracatını gerçekleştireceğiz. Elektrikli araçlara yönelik yasal çerçevenin netleşmesiyle birlikte üretim ve ihracat hızla artacak” diye anlatıyor.

“Halka arz planlıyoruz”

“Hükümetimiz tarafından elektrikli araçlara ait regülasyon tamamlandıktan sonra kısa menzilli elektrikli araçlarımızın üretimini hızlandırmak ve ihracatına başlayabilmek ana hedefimiz. Bu süreçte hem üretim kapasitemizi hem de pazar erişimimizi güçlendireceğiz. Türkiye pazarında ve bölgesel ihracat ağımızda yerli teknoloji ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Grubun büyüme planlarının bir diğer önemli adımı da halka arz olacak. 2026 yılında halka arz planlıyoruz.”