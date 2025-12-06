Kimler daha kolay zenginleşiyor? Kişiliğiniz belirliyor olabilir...

Araştırma sonuçlarına göre, servet birikimi için en etkili faktörler yaş ve hanehalkı geliri olurken, bu klasik değişkenlerin ötesinde özellikle kişiliğe yönelik “sorumluluk” öne çıktı.

Düzenli, planlı ve disiplinli bireylerin daha fazla tasarruf yaptığı ve yatırımlarını daha istikrarlı biçimde yönettiği belirlendi.

Kişinin karakterinde sorumluluk ne kadar yüksekse, eğitim ve cinsiyet gibi değişkenlerden daha öne çıkarak serveti üzerinde daha etkili oluyor.