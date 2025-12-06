“Dört modele 400 milyon Euro yatırım yapıyoruz”

2025 yılı, Türkiye’nin en büyük binek otomobil fabrikası olan Oyak Renault fabrikalarının faaliyete geçmesinin 56’ncı yıldönümüydü. 1969 yılında Fransız kökenli Renault markalı otomobillerin Türkiye’de üretilmesi amacıyla kurulan ve bugün faaliyetini OYAK’ın yüzde 49 ve Renault Grubu’nun yüzde 51 payı ile sürdüren Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, grubun dünya çapındaki 25 üretim merkezinden biri konumunda ve 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Ekonomist’in 23 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihli sayısından

İSO-500 listesinde altıncı sırada yer alan şirketin 2024 sonu itibarıyla cirosu 159,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen oyuncularından olan Renault Group Türkiye’nin başına, 1 Temmuz itibarıyla atanan Lionel Jaillet, Türkiye’deki ilk röportajını Ekonomist dergisine verdi. Hem Renault Group Türkiye CEO’su hem de Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan Lionel Jaillet, yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Türkiye’de 56’ncı yaşını kutlayan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2025 sonu itibarıyla ne kadar üretim ve satış rakamına ulaşacak?

1969’da OYAK ile kurulan ortaklığımız bugün Renault Group’un en stratejik üretim üslerinden birine dönüştü. Bursa’da bulunan ve bu köklü iş birliğinin merkezinde yer alan Oyak Renault fabrikası ise yıllık 390 bin araçlık üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük binek otomobil fabrikası olarak faaliyetlerine devam ediyor. 2025 yılına, 8 milyonuncu aracımızı üreterek başladık. Bu başarı, tesisimizin ölçeğini ve üretim sürekliliğini gösteren kritik bir kilometre taşıdır. Yılın dokuz ayında, binek otomobil üretiminde 277 bin 762 adetle Türkiye’nin en fazla üretim yapan tesisi olduk. Toplam otomobil üretimindeki payımız ise yüzde 43,6’ya ulaştı. 2025 yılının sonlarına yaklaşırken, milyon satış adedini aşan Türkiye otomotiv pazarında güçlü performansımızı sürdürüyoruz. Renault Group olarak yılın 10 ayında yüzde 11,9’luk pazar payına ulaştık. Renault markamız, toplam PC+LCV pazarında yüzde 10’luk payla lider konumunu korurken, binek otomobilde yüzde 11,4, hafif ticari araç segmentinde ise yüzde 4,3’lük pay elde etti. Dacia markamız da istikrarlı performansıyla yılın ilk 10 ayında yüzde 1,8 pazar payına ulaştı. Yılın son haftalarına girerken, üretim ve satış hedeflerimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz.

Küresel otomotiv sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Renault Group, üretim gücü ve pazar potansiyeli açısından Türkiye’yi nasıl konumlandırıyor?

Oyak Renault kampüsü geçtiğimiz 55 yılda yaptığımız yatırımlar ile Renault tesislerinden biri haline geldi. Oyak Renault kampüsü, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim tesisinin yanı sıra AR-GE, Satın Alma ve Tedarik Zinciri gibi kritik fonksiyonları tek çatı altında toplayan tam teşekküllü bir merkez olarak öne çıkıyor. Aynı kampüste bulunan ve Türkiye’nin tek binek araçlar için motor ve vites kutusu üretimi yapan Oyak Horse fabrikamız yeni nesil hibrit motor üretimi ile ön plana çıkıyor. Bugüne kadar ürettiğimiz 8 milyondan fazla aracın yüzde 70’inden fazlasını 40’tan fazla ülkeye ihraç ettik; bu da Renault Group’un Türkiye’yi Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın kesişim noktasında global bir ihracat merkezi olarak konumlandırmasını sağlıyor. Pazar potansiyeli açısından bakıldığında ise Türkiye, Renault Group’un en büyük dört, Renault markasının ise üçüncü en büyük pazarı konumunda. Türk tüketicisi, markalarımıza büyük güven duyuyor. Clio ve Megane modellerimiz Türkiye’de en çok satan araçlar sıralamasında ilk iki sırada yer alıyor. Bu durum, Türkiye pazarının potansiyelini ve bizim için taşıdığı stratejik önemi de net bir şekilde ortaya koyuyor.

2026 ve yakın gelecek için ihracat odaklı yeni yatırım hedefleriniz nelerdir?

Renault Uluslararası Oyun Planı kapsamında, güçlü ortağımız OYAK ile birlikte 2027 yılına kadar dört yeni model için 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapacağımızı duyurmuştuk. 2024’te üretimine başladığımız yeni Renault Duster’ın ardından, eylül ayında Yeni Clio’nun üretimine başladık. Yeni Clio, 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye yollarında olacak. Aynı yıl içinde C segmentindeki yeni SUV modelimiz Boreal’in üretimine de başlayacağız. Stratejik planımız kapsamında, 2027’ye kadar bir yeni modeli daha duyurmayı planlıyoruz. Bu kapsamlı ürün atağı, Oyak Renault fabrikamızın üretim esnekliğini ortaya koyarken ihracat kapasitemizi de güçlendiriyor. Türkiye’den daha fazla ülkeye, farklı segmentlerde rekabetçi ve yerli üretim Renault modelleri ihraç etmemizi sağlıyor. Hedefimiz, Avrupa pazarındaki güçlü konumumuzu korumanın yanı sıra araçlarımızı yeni pazarlara ulaştırmak. Özetle, bu hamle yerel üretimde ölçeği büyütüyor, verimliliği artırıyor ve Türkiye’nin Renault’nun küresel üretim ve ihracat ağındaki stratejik rolünü bir üst seviyeye taşıyor.

Tüm dünyayı giderek daha çok etkisi altına alan elektrikli ve hibrit araçların geleceği açısından Renault markasının nasıl bir stratejisi var? Bu modellerin üretiminde Türkiye’ye düşen rol ne olacak?

Renault, elektrifikasyon alanında küresel ölçekte kararlı bir strateji izliyor. Grup olarak hedefimiz, 2040 yılına kadar Avrupa’da, 2050 yılına kadar ise dünya genelinde net sıfır emisyona ulaşmak. Bu doğrultuda ürün gamımızı kademeli olarak elektrikli ve hibrit modellere dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu dönüşümde Türkiye kilit bir rol üstleniyor. Oyak Renault ile aynı kampüste yer alan Oyak Horse fabrikamız, Türkiye’de binek araçlar için motor ve vites kutusu üretebilen tek tesis olarak öne çıkıyor. Burada yüksek teknolojiye sahip hibrit motorların üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye’de üretilen yeni Clio, en güncel hibrit motor teknolojileriyle donatılmış olarak bu stratejinin somut bir örneğini oluşturuyor. Üretim operasyonlarımızda enerji verimliliğine yatırım yapıyor, atık yönetimini güçlendiriyor ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Tüm bu adımlar, Türkiye’yi Renault Group için yalnızca bir üretim merkezi değil, elektrifikasyon yolculuğunun kritik bir merkezi haline getiriyor.

“Boreal’i 54 ülkeye ihraç edeceğiz”

“Eylül 2024’te satışa sunduğumuz Renault Duster’ın ardından, temmuz ayında Boreal’in Türkiye’de üretileceğini duyurduk. Boreal, yalnızca iç pazarda satışa sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa’dan Ortadoğu ve Akdeniz havzasına kadar 54 farklı ülkeye ihraç edilecek. Boreal; geniş ve ferah iç mekânı, iddialı dış tasarımı, E-Tech Hybrid motor seçeneği, OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve Google entegrasyonu ile Türk müşterilerin beklentilerine mükemmel şekilde yanıt veren, son derece yenilikçi ve ileri teknolojiye sahip bir model olarak öne çıkıyor.”

Lionel Jaillet kimdir?

Grenoble-Alpes Yönetim Okulu’ndan onur derecesiyle mezun olan ve işletme yüksek lisans derecesine sahip olan Jaillet, 1999 yılında Michelin’den Renault’a geçiş yaparak, o günden bu yana Ürün ve Programlar, Satış ve Pazarlama, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme alanlarında birçok üst düzey görevi yürüttü. Renault’un dönüşüm stratejisi olan Renaulution’ın da temelini oluşturan The Source adlı programdan 2020 yılında mezun olarak programın ilk mezunları arasında yer aldı. Ardından, Dacia’da Ürün Performans Başkan Yardımcısı olarak görev alan Jaillet, 2023 yılından bu yana CMF-A/A+ platform portföyünün Küresel Program Lideri olarak Latin Amerika (Kwid), Hindistan (Kiger/Triber) ve Çin (Spring) bölgelerindeki operasyonları yürütüyordu.

2026 yılı içinde C segmentindeki yeni SUV modeli Boreal’in üretimine başlanacak. 2027’de yeni bir model daha açıklanacak.