AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonucu sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavlarının ardından öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, üniversitenin genel işleyişi ve "Sınavlar Hakkında" kısmındaki bilgilendirmeler, sonuçlar için Ocak ayının son günlerine işaret ediyor.

AÖF yönetiminin sonuçları ilan etmek için kullandığı "yaklaşık 15 gün" kuralı baz alındığında takvim şu şekilde şekilleniyor:

En Erken Tarih: 26 Ocak 2026 Pazartesi (Sınavdan sonraki 8. gün)

Muhtemel Tarih: 28 - 30 Ocak 2026 (10-12. günler arası)

En Geç Tarih: 2 Şubat 2026 Pazartesi (15. gün sınırı)