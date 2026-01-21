AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonucu sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavlarının 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlanmasıyla birlikte, yaklaşık 1 milyon öğrenci için "sonuç nöbeti" başladı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavlarının ardından öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, üniversitenin genel işleyişi ve "Sınavlar Hakkında" kısmındaki bilgilendirmeler, sonuçlar için Ocak ayının son günlerine işaret ediyor.
AÖF yönetiminin sonuçları ilan etmek için kullandığı "yaklaşık 15 gün" kuralı baz alındığında takvim şu şekilde şekilleniyor:
En Erken Tarih: 26 Ocak 2026 Pazartesi (Sınavdan sonraki 8. gün)
Muhtemel Tarih: 28 - 30 Ocak 2026 (10-12. günler arası)
En Geç Tarih: 2 Şubat 2026 Pazartesi (15. gün sınırı)
2 AÖF Sonuç Sorgulama Ekranı
Resmi duyuru yapıldığı andan itibaren notlarınıza şu kanallar üzerinden ulaşabilirsiniz:
AÖF Öğrenci Otomasyonu: aof.anadolu.edu.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile.
e-Devlet: "Anadolu Üniversitesi Sınav Sonuç Sorgulama" sekmesinden.
Mobil Uygulama: "AÖF Öğrenci" uygulamasındaki bildirimler üzerinden.
Puan Hesaplamada Dikkat Edilecek 2 Kural
4 Yanlış 1 Doğruyu Götürür: Sınav puanınız hesaplanırken yanlış cevaplarınız doğru sayınızı düşürecektir. Net sayınız üzerinden ham puanınız (100 üzerinden) belirlenir.
Ağırlıklı Not Ortalaması: Final sınavının (Dönem Sonu) başarı notuna etkisi %70'tir. Vize (Ara Sınav) notunuzun ise %30'u alınır.
Örnek: Vizesi 60, Finali 50 olan bir öğrencinin notu: (60 x 0,30) + (50 x 0,70) = 18 + 35 = 53 olarak hesaplanır.