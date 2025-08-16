AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları yayınlandı mı?

30 Haziran 2025 - 09 Temmuz 2025 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştiren AÖF Yaz okulu sınavı bu hafta sonu yapıldı. AÖF yaz okulu sınav oturumları bittikten sonra, sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları sorgulanmaya başladı.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

Henüz Anadolu Üniversitesi'nden resmî bir açıklama gelmemiş olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, sınav sorularının ve cevap anahtarlarının genellikle sınavdan sonraki birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.

Sınav soruları ve cevapları, yayımlandığı anda Anadolu Üniversitesi'nin resmî e-Kampüs sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacaktır. Aşağıdaki adresi kontrol ederek soru ve cevaplara erişim sağlayabilirsiniz:

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖRETİM SINAV PUANI HESAPLAMA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında not hesaplama sistemi, diğer birçok merkezi sınavda olduğu gibi belirli kurallara dayanır. Adayların sınav puanları, doğru ve yanlış cevap sayılarına göre belirlenir.

Puan Hesaplama Kuralı: Sınavda yaptığınız net sayısını bulmak için, her testteki doğru cevap sayınızdan, yanlış cevap sayınızın dörtte biri (1/4) düşülür.

Örnek: Eğer bir testte 10 doğru ve 4 yanlış cevabınız varsa, bu durumda 10 - (4/4) = 9 netiniz olur.

Başarı Notu ve Sınavdan Kalma Durumu

Başarı Notu Alt Sınırı: Bir dersten geçmek için alınması gereken minimum not 35'tir.

"FF" Harf Notu: Başarı notu 35'in altında olan öğrencilere direkt olarak "FF" harf notu verilir ve bu dersten başarısız sayılırlar.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.