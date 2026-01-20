AÖL kayıt yenileme 2026 ne zaman? Açık Lise kayıt yenileme tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ikinci dönem için hazırlık süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, kayıt yenileme işlemlerinden sınav tarihlerine kadar tüm detaylar netleşti.
1 AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Takvimi
Kayıt Tarihleri: 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir.
Ücret: Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için sınav katılım ücreti 750 TL olarak belirlenmiştir.
İşlem Kanalları: Kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank’ın ATM, mobil veya internet bankacılığı üzerinden yatırılabilir.
Sınav Tarihleri ve Uygulama Şekli
İkinci dönem sınavları hem basılı evrakla (yüz yüze) hem de e-Sınav merkezlerinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek:
Yüz Yüze Sınavlar: 14-15 Mart 2026 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde okullarda yapılacaktır.
e-Sınav Uygulaması: e-Sınav randevusu alan adaylar için sınavlar 6 Mart - 13 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacaktır.
Sonuç İlanı: İkinci dönem sınav sonuçlarının 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.