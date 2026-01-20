AÖL kayıt yenileme 2026 ne zaman? Açık Lise kayıt yenileme tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ikinci dönem için hazırlık süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, kayıt yenileme işlemlerinden sınav tarihlerine kadar tüm detaylar netleşti.