  AÖL kayıt yenileme 2026 ne zaman? Açık Lise kayıt yenileme tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler ikinci dönem takvimine çevrildi. Peki AÖL kayıt yenileme 2026 ne zaman? Açık Lise kayıt yenileme tarihleri


Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ikinci dönem için hazırlık süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, kayıt yenileme işlemlerinden sınav tarihlerine kadar tüm detaylar netleşti.

1 AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Takvimi

AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Takvimi

Kayıt Tarihleri: 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir.

Ücret: Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için sınav katılım ücreti 750 TL olarak belirlenmiştir.

İşlem Kanalları: Kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank’ın ATM, mobil veya internet bankacılığı üzerinden yatırılabilir.

 

Sınav Tarihleri ve Uygulama Şekli

İkinci dönem sınavları hem basılı evrakla (yüz yüze) hem de e-Sınav merkezlerinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek:

Yüz Yüze Sınavlar: 14-15 Mart 2026 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde okullarda yapılacaktır.

e-Sınav Uygulaması: e-Sınav randevusu alan adaylar için sınavlar 6 Mart - 13 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Sonuç İlanı: İkinci dönem sınav sonuçlarının 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

 

Ders ve Sınav Merkezi Seçimi

Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin, sistem üzerinden ders seçimlerini ve sınav merkezi tercihlerini en geç 20 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri sistem tarafından otomatik olarak atanacaktır.
