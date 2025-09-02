AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2025-2026 Açık öğretim lisesi kayıt tarihleri

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ve ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, kayıt takviminin MEB tarafından yayımlanacak olan yeni dönem kılavuzuyla birlikte açıklanmasını bekliyor.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt takvimi henüz yayımlanmadı. Öğrenciler ve adaylar, kayıt işlemlerine dair detayların netleşmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan kılavuzu bekliyor.
Geçtiğimiz yılın takvimi, bu yılki süreç için bir referans noktası sunuyor. Geçtiğimiz eğitim yılında ilk dönem kayıtları 28 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Resmi kayıt tarihleri ve tüm detaylar, MEB kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.
AÇIK LİSE YENİ KAYITLAR NASIL YAPILIR?
İlkokul, ortaokul veya liseyi yarıda bırakmış olan adaylar, Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) kayıt yaptırabilirler. İşte yeni kayıt süreci için izlenmesi gereken adımlar:
1. Kayıt Bedelini Yatırma: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kayıt bedelini Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine yatırarak dekontu saklamalısınız. Ayrıca, belirlenen ek ücreti Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün hesabına yatırmanız gerekmektedir.
2. Gerekli Belgelerle Başvuru: Belgelerinizi tamamladıktan sonra, sisteme kayıt yaptırmak için en yakın irtibat bürosuna (Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi) gitmelisiniz.
3. Ders Seçimi: Kayıt işlemi tamamlandığında, size verilen öğrenci numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak ders seçimi yapabilirsiniz. Bu adımı tamamlamayan öğrencilerin kayıtları aktif olmaz.
Önemli Not: Kayıt işlemleri ve ücretler hakkında güncel ve kesin bilgiler için MEB'in resmî Açık Öğretim Lisesi kılavuzunu takip etmeniz büyük önem taşır.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Lise'ye kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması için belirlenen tarihlerde ve belirtilen ücretleri yatırması gerekmektedir. İşte izlenmesi gereken adımlar:
Kayıt Ücretini Yatırma: Kayıt ücreti, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası şubelerine yatırılmalıdır. İşlemi tamamladıktan sonra makbuzu mutlaka saklayın.
Ek Ücretin Ödenmesi: Belirlenen tutarın bir bölümü ayrıca Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliği hesabına yatırılır.
Öğrencilik Durumunun Aktiflenmesi: Ücret ödemeleri tamamlandıktan sonra, öğrencilik durumu sistem üzerinden otomatik olarak aktif hale gelir.
Durumu Pasif Olanlar: Eğer öğrencilik durumu "silik" olarak görünüyorsa, en yakın Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekir.
Öğrencilik durumu aktif hale geldikten sonra, ders seçimi aşamasına geçilebilir.
AÇIK LİSE YENİ DÖNEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için beklenen kayıt ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Kılavuzu ile netlik kazanacak.
Geçtiğimiz yıl yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 400 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu yılki güncel ücretler ve tüm detaylar, kılavuzun yayımlanmasının ardından duyurulacak. Öğrencilerin, kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlayabilmesi için resmi kılavuzu takip etmesi gerekiyor.