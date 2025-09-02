AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2025-2026 Açık öğretim lisesi kayıt tarihleri

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt takvimi henüz yayımlanmadı. Öğrenciler ve adaylar, kayıt işlemlerine dair detayların netleşmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan kılavuzu bekliyor.

Geçtiğimiz yılın takvimi, bu yılki süreç için bir referans noktası sunuyor. Geçtiğimiz eğitim yılında ilk dönem kayıtları 28 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Resmi kayıt tarihleri ve tüm detaylar, MEB kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.