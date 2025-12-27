AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL sonuçları sorgulama sayfası

Önemli Hatırlatmalar

Mezuniyet İncelemesi: Sınav sonuçları açıklandıktan sonra kredisi mezuniyet için yeterli olan öğrencilerin durumları sistem tarafından "Mezun" olarak güncellenecektir.

İtiraz Süreci: Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 takvim günü içinde e-itiraz kanalı üzerinden yapılabilecektir.

Şifre İşlemleri: Şifresini unutan öğrenciler, 444 0 632 numaralı MEBİM hattından veya kayıtlı oldukları halk eğitimi merkezlerinden yeni şifre alabilirler.