Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21 Aralık 2025 tarihinde tamamlanan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem yazılı sınavlarının ardından, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB, sınav takvimiyle birlikte sonuçların ilan edileceği günü öğrencilere duyurdu.
1 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL sonuçları sorgulama sayfası
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem yazılı sınavlarının sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.
Sınava giren binlerce öğrenci, sonuçlar açıklandığında ders bazlı puanlarını, kredilerini ve genel başarı durumlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Adaylar, öğrenci numaraları veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile aşağıdaki sistemlere giriş yaparak ders bazlı puanlarını görebilecekler:
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri için: aionet.meb.gov.tr
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için: aolweb.meb.gov.tr
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri için: aoihlweb.meb.gov.tr
Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencileri için: maolweb.meb.gov.tr
Önemli Hatırlatmalar
Mezuniyet İncelemesi: Sınav sonuçları açıklandıktan sonra kredisi mezuniyet için yeterli olan öğrencilerin durumları sistem tarafından "Mezun" olarak güncellenecektir.
İtiraz Süreci: Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 takvim günü içinde e-itiraz kanalı üzerinden yapılabilecektir.
Şifre İşlemleri: Şifresini unutan öğrenciler, 444 0 632 numaralı MEBİM hattından veya kayıtlı oldukları halk eğitimi merkezlerinden yeni şifre alabilirler.