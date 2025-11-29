ARA
  • AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav takvimi tarihleri 2025

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri, binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. MEB sınav takvimine göre; AÖL sınavları için Aralık ayı işaret edildi. Peki; bu yıl Açık lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, saat kaçta?


Her yıl 3 oturumda düzenlenen Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları için geri sayım başladı. Adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanınacak olup yanlarında sınav giriş belgelerinin bulundurulması gerekiyor. e-sınav yerlerinin duyurulması ile birlikte “AÖL sınavları ne zaman?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB AÖL sınav takvimi 2025!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) E-SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

1 - 31 Aralık 2025 Tarihleri Arasında Yapılacak Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Detaylı AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
