AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav takvimi tarihleri 2025

Her yıl 3 oturumda düzenlenen Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları için geri sayım başladı. Adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanınacak olup yanlarında sınav giriş belgelerinin bulundurulması gerekiyor. e-sınav yerlerinin duyurulması ile birlikte “AÖL sınavları ne zaman?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB AÖL sınav takvimi 2025!