AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav takvimi tarihleri 2025

Her yıl 3 oturumda düzenlenen Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları için geri sayım başladı. Adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanınacak olup yanlarında sınav giriş belgelerinin bulundurulması gerekiyor. e-sınav yerlerinin duyurulması ile birlikte “AÖL sınavları ne zaman?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB AÖL sınav takvimi 2025!
1 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) E-SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!
1 - 31 Aralık 2025 Tarihleri Arasında Yapılacak Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.
Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
3 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Detaylı AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.