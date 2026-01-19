AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan son açıklamalar doğrultusunda, Açık Öğretim kurumlarında eğitim gören yüz binlerce öğrenci için kritik dönemeç olan 1. Dönem sınav sonuçları yarın erişime açılıyor.

Yarın (Salı günü) açıklanacak olan sonuçlar için MEB tarafından kesin bir saat verilmemiş olsa da, geçmiş dönemde sonuçlar saat 11.30 sularında sisteme yüklenmişti.