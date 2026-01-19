ARA
  AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama

AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav sonuçları için beklenen gün yaklaştı. Peki AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama


AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitimlerine devam eden binlerce öğrenci için heyecan dorukta. 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 1. dönem sınavlarının ardından, kredilerini yükseltip mezuniyete bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar için sonuç günü netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan son açıklamalar doğrultusunda, Açık Öğretim kurumlarında eğitim gören yüz binlerce öğrenci için kritik dönemeç olan 1. Dönem sınav sonuçları yarın erişime açılıyor.

Yarın (Salı günü) açıklanacak olan sonuçlar için MEB tarafından kesin bir saat verilmemiş olsa da, geçmiş dönemde sonuçlar saat 11.30 sularında sisteme yüklenmişti. 

AÖL Sonuç Sorgulama Ekranı

AÖL, İmam Hatip ve Mesleki Açık Lise öğrencileri için: aolweb.meb.gov.tr

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri için: aionet.meb.gov.tr

MEB sınav güvenlik önlemleri kapsamında bir kez daha hatırlatıyor: Biyometrik fotoğrafı sistemde kayıtlı olmayan öğrenciler sınavlara alınmayacaktır. Eğer sistemde fotoğrafınız eksikse, sonuçlar açıklandıktan sonra başlayacak kayıt yenileme döneminde mutlaka halk eğitimi merkezlerinden bu güncellemeyi yapmanız gerekiyor.

2. Dönem Sınav Takvimi Açıklandı

Dönem heyecanı sürerken, Bakanlık Mart ve Nisan aylarını kapsayan 2. Dönem takvimini de netleştirdi:

Sınav TürüSınav TarihiSonuç Tarihi
2. Dönem Yazılı Sınavlar (Yüz Yüze)14 - 15 Mart 202622 Nisan 2026
2. Dönem e-Sınavlar6 Mart - 13 Nisan 202622 Nisan 2026
