YÖKDİL 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi

1 2026-YÖKDİL/1 Başvuru ve Sınav Takvimi
ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvim doğrultusunda tarihler şu şekildedir:
Başvuru Tarihleri: 21 Ocak - 29 Ocak 2026
Sınav Tarihi: 8 Mart 2026
Başvuru Nasıl Yapılır?
Adaylar, başvurularını kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte (muhtemelen 21 Ocak sabahı) şu kanallardan gerçekleştirebilirler:
ÖSYM AİS: ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle.
ÖSYM Mobil: "ÖSYM Aday İşlemleri" mobil uygulaması üzerinden.
Başvuru Merkezleri: Fotoğrafı güncel olmayan adaylar, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden başvurularını yapabilirler.
Sınav Hakkında Önemli Bilgiler
Alan Seçimi: Adaylar Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri veya Sosyal Bilimler alanlarından birini seçerek sınava gireceklerdir.
Soru Sayısı ve Süre: Sınavda 80 soru sorulacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek.
Geçerlilik Süresi: YÖKDİL puanı akademik yükseltmelerde (Doçentlik, Doktora başvurusu vb.) süresiz olarak kabul edilmektedir (Kurumların kendi özel şartları saklı kalmak kaydıyla).
2026 Sınav Ücreti Ne Kadar?
Henüz resmi kılavuz yayımlanmadığı için 2026 yılı güncel sınav ücreti kesinleşmedi. Ancak 21 Ocak'ta başvuruların başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından duyurulacaktır. Ödemeler, ÖSYM’nin "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartı ile veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.