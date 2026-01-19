AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2026 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavlarının 17-18 Ocak tarihlerinde tamamlanmasıyla birlikte, yaklaşık 1 milyon öğrenci için "soru-cevap" ve "sonuç" mesaisi başladı.
1 AÖF Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak?
Anadolu Üniversitesi, sınav soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını genellikle sınavların tamamlanmasını takip eden ilk iş günü (19 Ocak Pazartesi) veya en geç 48 saat içerisinde yayımlamaktadır. Bugün (Pazartesi) itibarıyla gün içinde e-Kampüs sistemine yüklenmesi bekleniyor.
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Soru ve Cevap Anahtarı Nasıl Görüntülenir?
Öğrenciler, sınavda karşılaştıkları soruları ve doğru şıkları şu adımlar üzerinden kontrol edebilirler:
Anadolu e-Kampüs (ekampus.anadolu.edu.tr) adresine giriş yapın.
T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme erişin.
"Sınav Soruları ve Cevapları" sekmesine tıklayarak ilgili döneme ait PDF formatındaki soru kitapçıklarını görüntüleyin.
Ayrıca Anadolu Mobil uygulaması üzerinden de bu bilgilere hızlıca ulaşabilirsiniz.
AÖF Final Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sınav sonuçlarının açıklanma süreci genellikle değerlendirme ve itiraz aşamaları nedeniyle 10 ila 15 gün sürmektedir.
Beklenen Tarih: 2026 Güz Dönemi final sonuçlarının Ocak ayının son haftasında (26-30 Ocak tarihleri arasında) ilan edilmesi bekleniyor.
Puan Hesaplama Hatırlatması
AÖF sisteminde uygulanan "4 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralını puanınızı hesaplarken göz önünde bulundurmayı unutmayın:
Her bir ders 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Net sayınız, doğru sayınızdan yanlış sayınızın 1/4'ünün çıkarılmasıyla bulunur.
Final sınavının dönem sonu ortalamasına etkisi %70’tir.