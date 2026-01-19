ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2026 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2026 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavlarının 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlanmasının ardından, öğrenciler için soru ve cevap anahtarı süreci başladı. Peki AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2026 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?


AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2026 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavlarının 17-18 Ocak tarihlerinde tamamlanmasıyla birlikte, yaklaşık 1 milyon öğrenci için "soru-cevap" ve "sonuç" mesaisi başladı.

1 AÖF Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak?

AÖF Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak?

Anadolu Üniversitesi, sınav soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını genellikle sınavların tamamlanmasını takip eden ilk iş günü (19 Ocak Pazartesi) veya en geç 48 saat içerisinde yayımlamaktadır. Bugün (Pazartesi) itibarıyla gün içinde e-Kampüs sistemine yüklenmesi bekleniyor.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Soru ve Cevap Anahtarı Nasıl Görüntülenir?

Öğrenciler, sınavda karşılaştıkları soruları ve doğru şıkları şu adımlar üzerinden kontrol edebilirler:

Anadolu e-Kampüs (ekampus.anadolu.edu.tr) adresine giriş yapın.

T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme erişin.

"Sınav Soruları ve Cevapları" sekmesine tıklayarak ilgili döneme ait PDF formatındaki soru kitapçıklarını görüntüleyin.

Ayrıca Anadolu Mobil uygulaması üzerinden de bu bilgilere hızlıca ulaşabilirsiniz.

AÖF Final Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanma süreci genellikle değerlendirme ve itiraz aşamaları nedeniyle 10 ila 15 gün sürmektedir.

Beklenen Tarih: 2026 Güz Dönemi final sonuçlarının Ocak ayının son haftasında (26-30 Ocak tarihleri arasında) ilan edilmesi bekleniyor.

Puan Hesaplama Hatırlatması

AÖF sisteminde uygulanan "4 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralını puanınızı hesaplarken göz önünde bulundurmayı unutmayın:

Her bir ders 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Net sayınız, doğru sayınızdan yanlış sayınızın 1/4'ünün çıkarılmasıyla bulunur.

Final sınavının dönem sonu ortalamasına etkisi %70’tir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL