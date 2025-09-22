ARA
DOLAR
41,39
0,02%
DOLAR
EURO
48,79
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
4953,59
1,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
11489,76
1,73%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AUZEF ders seçimi ne zaman yapılacak? 2025 AUZEF ders seçimi nasıl yapılır?

AUZEF ders seçimi ne zaman yapılacak? 2025 AUZEF ders seçimi nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 21 Eylül tarihinde sona erdi. Peki AUZEF ders seçimi ne zaman yapılacak? 2025 AUZEF ders seçimi nasıl yapılır?


AUZEF ders seçimi ne zaman yapılacak? 2025 AUZEF ders seçimi nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin gündeminde olan güz dönemi kayıt yenileme süreci sona erdi. Öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin işlemleri, fakülte tarafından tamamlandı. Şimdi sıra ders seçiminde. 

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işleminin tamamlanmasının ardından, öğrenciler için bir sonraki aşama ders ekle-sil dönemi olacak. Kayıtları kesinleşen öğrencilerin bu dönemi yakından takip etmesi, ders seçimlerini eksiksiz tamamlaması büyük önem taşıyor.

AUZEF güz yarıyılında ders ekle-sil işlemleri, 22 Eylül - 29 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.  

 

AUZEF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ödemenizi yaptıktan sonra, Fakülte tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi için herhangi bir başvuruda bulunmanıza gerek yoktur

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, ders seçim işlemleriniz 2 iş günü içerisinde tamamlanacak ve öğrenci statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders materyalleriniz, akademik takvimde belirtilen güz dönemi eğitim başlangıç tarihinden itibaren erişime açılacaktır.

Ders alımında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, ders ekle-sil tarihinde bu taleplerini iletebilirler. Özellikle DD ve DC harf notlu derslerde değişiklik yapmak için ilgili tarihte "çözüm merkezi" üzerinden talep oluşturulması gerekmektedir.

 

2025-2026 AUZEF Sınav Takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sınav tarihleri belli oldu. İşte güz ve bahar dönemleri ile mezuniyet sınavlarının tarihleri:

Güz Dönemi Sınavları

Vize (Ara Sınav): 8-9 Kasım 2025

Final (Dönem Sonu): 27-28 Aralık 2025

Bütünleme: 31 Ocak - 1 Şubat 2026

Bahar Dönemi Sınavları

Vize (Ara Sınav): 25-26 Nisan 2026

Final (Dönem Sonu): 6-7 Haziran 2026

Bütünleme: 11-12 Temmuz 2026

Mezuniyet Üç Ders Sınavı

Tarih: 6 Eylül 2026
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL