AUZEF ders seçimi ne zaman yapılacak? 2025 AUZEF ders seçimi nasıl yapılır?

AUZEF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ödemenizi yaptıktan sonra, Fakülte tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi için herhangi bir başvuruda bulunmanıza gerek yoktur

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, ders seçim işlemleriniz 2 iş günü içerisinde tamamlanacak ve öğrenci statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders materyalleriniz, akademik takvimde belirtilen güz dönemi eğitim başlangıç tarihinden itibaren erişime açılacaktır.

Ders alımında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, ders ekle-sil tarihinde bu taleplerini iletebilirler. Özellikle DD ve DC harf notlu derslerde değişiklik yapmak için ilgili tarihte "çözüm merkezi" üzerinden talep oluşturulması gerekmektedir.