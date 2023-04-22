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  • Bir uzmana göre çocuğunuzun "üstün yetenekli" olduğunu gösterebilecek 5 ipucu

Bir uzmana göre çocuğunuzun "üstün yetenekli" olduğunu gösterebilecek 5 ipucu

Üstün zekalılar üzerine çalışan Megan Cannella CNBC için kaleme aldığı makalede bir 'çocuğun üstün zekaya' sahip olduğunu ya da ‘çok yetenekli’ olduğunu gösterebilecek 5 özelliği sıralıyor. Cannella, "Her zaman uslu ya da çok disiplinli olmalarını beklemeyin" diyor.

22 Nisan 2023 | 10:43
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Bir uzmana göre çocuğunuzun "üstün yetenekli" olduğunu gösterebilecek 5 ipucu

Bir çok anne baba çocuğunun üstün yetenekli ya da üstün zekalı olup olmadığını merak eder. 

CNBC'deki makaleye göre Megan Cannella, 2019'dan beri çalıştığı Davidson Enstitüsü'nde Aile Hizmetleri Müdürü olarak görev yapıyor. Bundan önce, yaklaşık on yıl boyunca üniversite düzeyinde beşeri bilimler dersleri vermiş bir isim. Çalışmaları, üstün zekalıların eğitiminde savunuculuk ve eşitlik üzerine odaklanıyor. Binlerce üstün yetenekli çocuğun (veya IQ testlerinde yüzde 99,9'luk dilimde puan alan çocukların) en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı oldukları Davidson Enstitüsü'ndeki öğrenci başvurularını yönetiyor.

CNBC için kaleme aldığı makalede üstün yetenekli çocukların çoğunun, yaşıtlarından daha hızlı öğrenip bilgileri işleyebildiğini ve materyalleri yaşıtlarından birkaç kat daha iyi kavrayabildiğini söylüyor. Ancak onların her zaman uslu ve başarılı öğrenciler olmadığının da altını çiziyor ve ekliyor: “Aslında sinirbilim uzmanları üstün zekanın her çocukta farklı göründüğünü söylüyor.”

Cannella, çocuğunuzun çok yetenekli olduğuna dair takip edebileceğiniz şeyleri 5 maddede özetliyor:

1
1. Eşzamansız geliştirme

1. Eşzamansız geliştirme

Zeki çocuğunuz ayakkabı bağcığı bağlamak veya dişlerini fırçalamayı hatırlamak gibi basit işlerde zorlanıyor mu? Bunlar, eşzamansız geliştirmeye veya bazı alanlarda diğerlerinden daha hızlı gelişmeye yalnızca birkaç örnek ve üstün yetenekli çocuklar için yaygın bir durum. 8 yaşındaki yetenekli bir çocuk, 7. sınıftaki bir öğrencinin okuma becerilerini, 5. sınıftaki bir matematik becerisini, kendi sınıf seviyesindeki sosyal becerileri ve çok daha genç bir öğrencinin duygusal düzenlemesini sergileyebilir.
2
2. Genç yaşta duygusal derinlik ve hassasiyet

2. Genç yaşta duygusal derinlik ve hassasiyet

Sinirbilimciler, üstün zekalı çocukların çevrelerindeki dünyaya karşı daha yoğun duygusal tepkiler verdiklerini öne sürüyor. Örneğin, bir karakterin incindiği veya üzüldüğü programlardan zevk almakta zorlanabilirler. Birçoğunun ayrıca yüksek bir adalet duygusu vardır ve bir durumun yanlış olduğunu hissettiklerinde hüsran ve hayal kırıklığı yaşayabilirler. Eşzamansız gelişimleri nedeniyle, bu büyük duyguları yönlendirmek için duygusal düzenleme becerilerine henüz sahip olmayabilirler.
3
3. Varoluşsal sorgulama

3. Varoluşsal sorgulama

Üstün yetenekli çocuklar, özellikle hayatın varoluşsal yönleri hakkında, genellikle doymak bilmez bir meraka sahiptirler. Yaşıtlarına göre ölüm, yoksulluk, iklim değişikliği ve adaletsizlik gibi konularda daha endişeli olabilirler. Örneğin zorbalık konusunu ele alan, çocuklara yönelik bir film veya kitap bile onları toplumun doğası hakkında sorular sormaya sevk edebilir. Sorular "Öldüğümüzde ne olur?" “Dünyada neden kötü şeyler oluyor?” şeklinde olabilir.
4
4. Okulda başarısızlık

4. Okulda başarısızlık

Üstün zekalı çocukların sürekli zihinsel uyarılmaya ihtiyaçları vardır. Okulda, akranlarından daha hızlı öğrendikleri için kolayca sıkılabilirler. Okul yeterince zorlayıcı veya ilgi çekici olmadığında motivasyonlarını kaybedebilirler. (Meydan okumadığınız veya meşgul olmadığınız sekiz saatlik bir vardiyadan sonra nasıl hissedeceğinizi düşünün.) İşi kolayca yapabilmelerine rağmen - genellikle mükemmel muhakeme becerilerine ve hafızaya sahiptirler - hiçbir amaç görmezler ve denemekten vazgeçerler.
5
5. Eşsiz ilgi alanları veya olgun bir mizah anlayışı

5. Eşsiz ilgi alanları veya olgun bir mizah anlayışı

Bir çocuk üst düzey kimya konularıyla ilgilenirken veya büyük şehirlerin toplu taşıma haritalarını incelerken, ebeveynler çocuklarının çocukluklarını yaşayamadığı veya "çocuk olmadığı" konusunda endişelenirler. Gerçekte ise, çocukları bir konu hakkında kendi yaşlarındaki diğerlerine göre daha gelişmiş bir anlayışa sahip olabilir.
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