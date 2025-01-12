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  • Bir uzmana göre kendine güvenen çocuklar yetiştirmek için bu 3 ifadeden kaçının

Bir uzmana göre kendine güvenen çocuklar yetiştirmek için bu 3 ifadeden kaçının

Uzmanlara göre bazen ebeveynlerin iyi niyetli görünen yorumları çocukta güvensizliği körükleyebilir. Bir eğitimci ise bu konuda kullanılmamas gereken 3 ifadeden bahsetmiş.

12 Ocak 2025 | 11:32
Son Güncellenme: 12 Ocak 2025 | 18:08
Bir uzmana göre kendine güvenen çocuklar yetiştirmek için bu 3 ifadeden kaçının

CNBC'nin haberine göre eğitimci, danışman ve yazar Lily Howard Scott, "Bir çocuk söylediklerinizi özümsemiş gibi tepki vermeyebilir, ancak genellikle özümsemiştir ve bu yorumları içselleştirme eğilimindedir. Küçük çocuklarla konuşma şeklimiz, onların kendileriyle konuşma şekline dönüşüyor” diyor. Scott özgüvenli çocuklar yetiştirmek için kaçınılması gereken 3 tür ifadeyi ise şöyle sıralamış:

1 Cocuğun karakterini eylemleriyle özdeşleştiren yorumlar yapmayın

Cocuğun karakterini eylemleriyle özdeşleştiren yorumlar yapmayın Scott,"Çocuğun öz benliğini davranışlarıyla ilişkilendiren geniş kapsamlı bir dil kullanmaktan kaçının. Örneğin, çocuğunuza “Sen sorumsuzsun” demek yerine “Bu sorumsuz bir karardı” deyin. Bu, onların seçimlerini karakterlerinden ayırır ve hata yapmış olsalar bile bundan sonra daha iyisini yapmayı öğrenebilecekleri sinyalini verir" diyor.

2 Bir çocuğu tıpkı sizin gibi olduğu için övmeyin

Bir çocuğu tıpkı sizin gibi olduğu için övmeyin Scott'a göre çocuğunuzun sizinle benzer hobiler edinmesi veya benzer yetenekler göstermesi sizi heyecanlandırabilir. Ancak, çocukların size ne kadar benzediklerini onaylayan bir dil kullanmamak en iyisidir. Scoot, "Sen de benim gibi bir matematik insanısın” gibi basit bir yorum bile, sevginizin onların sizin bir uzantınız olmalarına bağlı olduğu mesajını verebilir. Onların becerilerini ve ilgi alanlarını kendi becerileriniz ve ilgi alanlarınızla ilişkilendirmeden kutlamak daha iyidir" diyor.

3 Süreçten çok sonucu öven bir dil kullanmayın

Süreçten çok sonucu öven bir dil kullanmayın Scott, “Süreçten çok ürünü yücelten bir dil kullanmaktan kaçının. Örneğin, diyelim ki çocuğunuz bir sınavdan A aldı. Notu övebilirsiniz ancak çalışmadan da bahsetmeyi unutmayın. 'Çalışmalarınla ​​gurur duyuyorum' gibi bir şey söylemek, yalnızca sonuca değil, aynı zamanda çabaya da değer verdiğinizi gösterebilir" diyor.
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