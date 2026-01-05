Bugün okullar tatil mi? 5 Ocak kar tatili olan iller listesi

Batman’ın Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle ilçe merkezi okulları hariç olmak üzere belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü eğitime ara verildi.

Diyarbakır'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda yarın eğitime ara verildi.