Bugün okullar tatil mi? 5 Ocak kar tatili olan iller listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün buzlanma ve kar yağışı uyarılarının ardından, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü (bugün) için bazı illerde valiliklerden peş peşe "kar tatili" açıklamaları gelmeye devam ediyor.
1 Şanlıurfa'da okullar tatil mi?
Şanlıurfa'nın 7 ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Tedbirler kapsamında 7 ilçe kırsalındaki mahallelerde eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, "Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde eğitime 5 Ocak Pazartesi bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
2 Şırnak'ta okullar tatil mi?
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.
3 Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?
Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Malatya'da okullar tatil mi?
Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.
Kaymakamlıkların, X sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Malatya Valiliğinin yaptığı paylaşımda ise kent merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.
4 Batman'da okullar tatil mi?
Batman’ın Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle ilçe merkezi okulları hariç olmak üzere belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü eğitime ara verildi.
Diyarbakır'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda yarın eğitime ara verildi.