DGS ek tercih başladı mı? Gözler 2025 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunda

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan binlerce adayın dört yıllık lisans programlarına geçiş hayali devam ediyor. DGS yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül 2025'te açıklanmasının ardından, yerleşemeyen on binlerce aday için gözler ek tercih takvimine çevrildi.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) EK TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 DGS merkezi yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül 2025 tarihinde erişime açtı. DGS merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için önemli olan ek tercih dönemi için henüz resmi bir takvim yayımlanmadı. Adaylar, ek tercih kılavuzunun ve başvuru tarihlerinin ÖSYM tarafından duyurulmasını bekliyor.
ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamaları incelendiğinde, ek yerleştirme sürecinin genellikle ana yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından 10-15 gün sonra başladığı ve adaylara ortalama 4-5 günlük bir tercih süresi tanındığı görülüyor. Adayların mağduriyet yaşamaması için resmi duyuruları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.
2025 DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezi yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler yayımlandı. Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarına toplam 103 bin 76 adayın başvurduğu süreçte, 56 bin 634 adayın bir programa yerleştiği açıklandı.
Adayların tercihlerine sunulan 7 bin 288 program arasında, ilk yerleştirme sonucunda 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Bu boş kontenjanlar, yerleşemeyen adaylar için önemli bir fırsat sunacak olan ek yerleştirme döneminde doldurulmaya çalışılacak.
DGS Ek Yerleştirme İçin Kimler Tercih Yapabilir?
ÖSYM, DGS ek yerleştirme sürecine ilişkin kuralları netleştirdi. Adayların merak ettiği "Kimler ek tercih yapabilir?" sorusunun cevabı, kılavuzda yer alan maddelerle belirlenmiş oldu.
Ek Tercih Yapma Koşulları
DGS ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
2025-DGS sınavına girmiş olmak.
2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak.
Önemli Kurallar
Merkezi yerleştirme sonucunda bir programa yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme tercihinde bulunamazlar.
İlgili puanı hesaplanmış ve ön lisans mezuniyet alanı uygun olan tüm adaylar, kılavuzdaki lisans programlarını tercih edebilecektir.
Ek yerleştirmede kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
Adaylar, ek yerleştirmede en fazla 30 tercih yapma hakkına sahiptir.
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından, adayların merakla beklediği en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu duyuruyla birlikte, üniversitelerin yerleştirmeye esas olan taban puanları ve boş kalan kontenjanlar da netleşti.
Ana yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar, adaylar için ikinci bir şans sunan ek yerleştirme sürecini gündeme getirdi. Bu ek kontenjanlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Adaylar, ek tercih yapmadan önce bu boş kontenjanları ve ilgili programların puanlarını dikkatlice incelemeli.
Adaylar, DGS taban ve tavan puanlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan yerleştirme verilerini inceleyerek ulaşabilirler. En güncel ve doğru bilgi için, tüm adayların osym.gov.tr adresini ziyaret etmesi gerekmektedir.
