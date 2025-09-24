DGS ek tercih başladı mı? Gözler 2025 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunda

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) EK TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 DGS merkezi yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül 2025 tarihinde erişime açtı. DGS merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için önemli olan ek tercih dönemi için henüz resmi bir takvim yayımlanmadı. Adaylar, ek tercih kılavuzunun ve başvuru tarihlerinin ÖSYM tarafından duyurulmasını bekliyor.

ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamaları incelendiğinde, ek yerleştirme sürecinin genellikle ana yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından 10-15 gün sonra başladığı ve adaylara ortalama 4-5 günlük bir tercih süresi tanındığı görülüyor. Adayların mağduriyet yaşamaması için resmi duyuruları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

