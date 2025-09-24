VGM burs başvurusu başladı mı? 2025-2026 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs başvurusu

VGM burs başvurusu başladı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularıyla ilgili takvimi duyurdu. Öğrencilerin merakla beklediği süreçte, ortaöğrenim öğrencileri için başvuru tarihleri netleşirken, yükseköğrenim bursları için bekleyiş devam ediyor.

Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Burs Başvuruları

Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları, 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

Yükseköğrenim (ön lisans/lisans) burs başvuruları için ise tarihler henüz kesinleşmedi. VGM’den yapılan açıklamada, bu burs başvurularının başlangıç ve bitiş tarihlerinin YKS ve DGS ek yerleştirme sonuçlarının tamamlanmasının ardından belirleneceği ifade edildi.

Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin burs başvuru tarihleri, değerlendirme ve sonuç süreçlerine ilişkin tüm duyurular, VGM’nin resmi internet sitesi (www.vgm.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adayların güncel bilgilere ulaşmak için bu adresi düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.