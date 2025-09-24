VGM burs başvurusu başladı mı? 2025-2026 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs başvurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere sunulan burslar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. VGM, 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularıyla ilgili takvimi duyurdu.
VGM burs başvurusu başladı mı?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularıyla ilgili takvimi duyurdu. Öğrencilerin merakla beklediği süreçte, ortaöğrenim öğrencileri için başvuru tarihleri netleşirken, yükseköğrenim bursları için bekleyiş devam ediyor.
Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Burs Başvuruları
Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları, 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.
Yükseköğrenim (ön lisans/lisans) burs başvuruları için ise tarihler henüz kesinleşmedi. VGM’den yapılan açıklamada, bu burs başvurularının başlangıç ve bitiş tarihlerinin YKS ve DGS ek yerleştirme sonuçlarının tamamlanmasının ardından belirleneceği ifade edildi.
Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin burs başvuru tarihleri, değerlendirme ve sonuç süreçlerine ilişkin tüm duyurular, VGM’nin resmi internet sitesi (www.vgm.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adayların güncel bilgilere ulaşmak için bu adresi düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.
VGM'den Burs Başvurusu Uyarısı: Sahte Hesaplara İtibar Etmeyin
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurularının başlamasıyla birlikte adayları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Yapılan duyuruda, geçtiğimiz yıllarda yaşanan sahte haber ve hesap olaylarına dikkat çekilerek, adayların kişisel verilerini korumaları gerektiği vurgulandı.
VGM'nin açıklamasına göre, önceki eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette, burs başvurularına yönelik yanlış ve yanıltıcı haberlerin yanı sıra, başvuru alma bahanesiyle kişisel veri toplamak amacıyla sahte sayfa ve hesapların açıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, adayların bu türden gerçeği yansıtmayan haberlere ve hesaplara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.
Genel Müdürlüğün burslarla ilgili tüm duyurularının ve başvuru işlemlerinin tek bir resmi adres üzerinden takip edilmesi gerektiği belirtildi: www.vgm.gov.tr.
Yapılan uyarıda ayrıca, VGM'nin hiçbir şekilde cep telefonları üzerinden WhatsApp uygulaması aracılığıyla iletişime geçmediği ve hiçbir belge, hesap açılması ya da hesap numarasına para gönderilmesi gibi taleplerde bulunmadığı açıkça ifade edildi. Adayların mağduriyet yaşamaması için bu hususlara özellikle dikkat etmesi gerekiyor.
VGM( VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına başvuru süreci, adayların güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilmeleri için tek bir platform üzerinden yürütülür.
VGM burs başvuruları ile ilgili tüm duyurular ve başvuru işlemleri Genel Müdürlüğün resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Başvurular, www.vgm.gov.tr adresinden erişilen online başvuru formu doldurularak yapılır. Bu nedenle, adayların başvuru süreci boyunca bu adresi düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, tüm bilgilendirme ve başvuru işlemlerinin yalnızca bu resmi adres üzerinden yapılması büyük önem taşımaktadır.
