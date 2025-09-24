Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? ABD Yeşil Kart (Green Card) başvuru tarihi

ABD hükümeti tarafından her yıl düzenlenen Green Card (Çeşitlilik Göçmen Vizesi) çekilişi için başvuru süreci, 2025-2026 dönemi için de gündemde yerini aldı.
Green Card başvurusu başladı mı?
Genellikle her yıl olduğu gibi, 2025-2026 dönemi Green Card başvurularının Ekim 2025'in ilk haftasında başlaması ve Kasım 2025'in ilk haftasına kadar yaklaşık bir ay boyunca sürmesi bekleniyor. Kesin tarihler, her yıl Eylül ayının sonuna doğru ABD yetkilileri tarafından resmen açıklanıyor.
Green Card başvuru nasıl yapılır?
Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek isteyenler için önemli bir fırsat sunan Green Card (Çeşitlilik Göçmen Vizesi) çekilişi başvurularıyla ilgili kritik bilgiler açıklandı. Başvuru ve sonuç sorgulama sürecinde adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.
Ücretsiz Başvuru: Green Card başvuruları tamamen ücretsizdir. Herhangi bir aracı kuruma gerek kalmadan, adaylar kendi başvurularını kolaylıkla yapabilirler.
Resmî Site: Başvurular, yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmî internet sitesi olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulması büyük önem taşır.
Sonuçlar Ne Zaman ve Nasıl Öğrenilir?
Sonuç Tarihi: Yapılan başvuruların sonuçları, takip eden yılın Mayıs ayı içinde açıklanır. Örneğin, 2025 yılı başvurularının sonuçları Mayıs 2026'da duyurulacaktır.
Tek Sorgulama Adresi: Sonuçlar, yalnızca dvprogram.state.gov adresindeki resmî sorgulama ekranından öğrenilebilir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra size verilen onay numarasını (confirmation number) mutlaka saklamanız gerekmektedir. Farklı sitelerden gelecek sonuç bildirimlerine itibar edilmemesi, dolandırıcılıklara karşı korunmak için kritik bir önlemdir.