Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? ABD Yeşil Kart (Green Card) başvuru tarihi

Green Card başvuru nasıl yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek isteyenler için önemli bir fırsat sunan Green Card (Çeşitlilik Göçmen Vizesi) çekilişi başvurularıyla ilgili kritik bilgiler açıklandı. Başvuru ve sonuç sorgulama sürecinde adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

Ücretsiz Başvuru: Green Card başvuruları tamamen ücretsizdir. Herhangi bir aracı kuruma gerek kalmadan, adaylar kendi başvurularını kolaylıkla yapabilirler.

Resmî Site: Başvurular, yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmî internet sitesi olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulması büyük önem taşır.