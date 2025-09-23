ARA
  Enerji şirketinden hem bedelli hem bedelsiz kararı var

Enerji şirketinden hem bedelli hem bedelsiz kararı var

Borsa İstanbul'da bir şirketten hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırımı kararı geldi.


Son Güncellenme:
Enerji şirketinden hem bedelli hem bedelsiz kararı var

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) bugün KAP'a bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı açıklaması yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu 23 Eylül tarihli toplantıda özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla şirketin 8.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.845.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin

- Nakden (bedelli) ve/veya sermaye avansından karşılanmak üzere %19 oranında 350.550.000 TL tutarında ve
- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmak üzere %100 oranında 1.845.000.000 TL tutarında da iç kaynaklardan (bedelsiz) olmak suretiyle toplam 2.195.550.000.-TL (%119) artırılarak 4.040.550.000.-TL'ye çıkartılmasına karar verdi. 

Şirket onay için ilgili kurumlara başvuracak. 
 

