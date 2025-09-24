Öğretmenlerin eğitim ödeneği yattı mı? 2025-2026 yeni öğretim dönemi kırtasiye yardımı ne kadar oldu?

Okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi, öğretmenlerin ders yılına hazırlık ödeneği (kırtasiye yardımı) bu ay içerisinde hesaplara yatırılıyor.

Öğretmenlere Eğitim Öğretim Ödeneği Ne Zaman Yatacak?

Okullarda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başladı. Yeni dönemle birlikte, öğretmenlerin merakla beklediği eğitim öğretim ödeneği (kırtasiye yardımı) ödemeleri de gündeme geldi. Her yıl Eylül ayı içerisinde hesaplara aktarılan ödemelerin, bu ay içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Toplu Sözleşmeyle Ödenekler Artırıldı

Öğretmenlerin eğitim ödenekleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrasında yükseltildi. Yeni düzenlemeyle birlikte ödenek miktarları şu şekilde güncellendi:

Öğretmenlerin geçen eğitim döneminde 5.266 TL olarak aldığı ödenek, 6.436 TL'ye çıkarıldı.

Akademik personelin eğitim ödeneği de 1.853 TL artırıldı.

Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerine, yeme, yatma ve eğitim hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi kararı alındı.