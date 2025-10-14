DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, adayların lisansa geçiş şansı için gözler ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi.

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin bir tarih henüz belli değil.

Tercihlerin bitiminin akabindeki hafta içerisinde (yani Ekim ayının bu haftası içinde) sonuçların ÖSYM tarafından açıklanması beklenmektedir.

Geçtiğimiz yılın (2024) takvimi de bu beklentiyi desteklemektedir:

2024 Tercih Dönemi: 25-31 Ekim 2024

2024 Sonuç Açıklanması: 7 Kasım 2024 (Tercih bitiminden yaklaşık 1 hafta sonra)

Bu duruma göre, 2025 DGS ek yerleştirme sonuçlarının da kısa süre içerisinde ÖSYM'nin resmî internet sitesinden ilan edilmesi beklenmektedir.