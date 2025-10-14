İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavına katılım sağladı. Geçtiğimiz günlerde ise ÖSYM tarafından DGS ek tercih dönemi başlatıldı. 7 Ekim'de başlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri 13 Ekim'de saat 23:59'da sona erdi. Şimdi gözler ek tercih sonuçlarına.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, adayların lisansa geçiş şansı için gözler ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi.
DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin bir tarih henüz belli değil.
Tercihlerin bitiminin akabindeki hafta içerisinde (yani Ekim ayının bu haftası içinde) sonuçların ÖSYM tarafından açıklanması beklenmektedir.
Geçtiğimiz yılın (2024) takvimi de bu beklentiyi desteklemektedir:
2024 Tercih Dönemi: 25-31 Ekim 2024
2024 Sonuç Açıklanması: 7 Kasım 2024 (Tercih bitiminden yaklaşık 1 hafta sonra)
Bu duruma göre, 2025 DGS ek yerleştirme sonuçlarının da kısa süre içerisinde ÖSYM'nin resmî internet sitesinden ilan edilmesi beklenmektedir.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçlarının açıklanması için adayların bekleyişi devam ederken, geçmiş yıl takvimi ışığında sonuçların kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor.
Beklenti: 2024 yılı takvimi baz alındığında (tercih bitiminden yaklaşık bir hafta sonra sonuçların açıklanması), 2025 DGS ek yerleştirme sonuçlarının da bir hafta içerisinde ilan edilmesi öngörülmektedir.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ilan edildiği anda aşağıdaki adresten T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabileceklerdir:
ÖSYM Sonuç Sayfası: https://sonuc.osym.gov.tr
DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelere kayıt süreci başlayacaktır.
DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri, yerleştirme sonuçları ile birlikte ÖSYM tarafından yapılacak resmî duyuruda yer alacaktır.
Adayların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta, ÖSYM'nin yetki alanı dışındaki konulardır:
ÖSYM'nin, yerleştirme yapılan yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
Yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri de ÖSYM'nin sorumluluğunda değildir.
Bu konulardaki (kayıt ve yatay geçiş) başvuruların ve detaylı bilgi taleplerinin, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına (üniversitelere) yapılması gerekmektedir.