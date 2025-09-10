DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

2025 DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI LİSTESİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal veriler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen duyuruldu. ÖSYM'nin resmi internet sayfasında yer alan "En Küçük ve En Büyük Puanlar" listesiyle birlikte, DGS tercih sonuçlarına göre üniversitelerin boş kalan kontenjanları ve taban puanları da kesinleşti.

Bu veriler, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için büyük önem taşıyor. Boş kalan bu kontenjanlar, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak ve adaylara yeni bir yerleşme fırsatı sunacak. Adaylar, DGS taban puanlarına ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden erişim sağlayabilir.

2025 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar