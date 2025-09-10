DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar için yeni bir umut kapısı aralandı. Sınav maratonunu tamamlayan ve sonuçları bekleyen adaylar, şimdi ek tercih süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için adayların merakla beklediği tarihler henüz resmen duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, adaylar süreci yakından takip etmeye devam ediyor.
2025 DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI LİSTESİ
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal veriler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen duyuruldu. ÖSYM'nin resmi internet sayfasında yer alan "En Küçük ve En Büyük Puanlar" listesiyle birlikte, DGS tercih sonuçlarına göre üniversitelerin boş kalan kontenjanları ve taban puanları da kesinleşti.
Bu veriler, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için büyük önem taşıyor. Boş kalan bu kontenjanlar, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak ve adaylara yeni bir yerleşme fırsatı sunacak. Adaylar, DGS taban puanlarına ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden erişim sağlayabilir.
2025 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
DGS'de 19 Bini Aşkın Boş Kontenjan Kaldı
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal veriler açıklandı. Buna göre, toplam 103 bin 76 adayın tercih yaptığı süreçte 56 bin 634 aday bir programa yerleşmeye hak kazandı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan toplam kontenjan sayısı ise 19 bin 89 olarak duyuruldu.
Bu rakamın, üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra netlik kazanacağı belirtildi. Kesin olarak boş kalan kontenjanlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak olan ek tercih kılavuzunda detaylı bir şekilde yer alacak. Bu durum, yerleşemeyen on binlerce aday için umutları artırdı.
DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans
mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.