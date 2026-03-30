23 Nisan tatil mi, hangi gün? 23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan Hangi Güne Denk Geliyor?

2026 yılında 23 Nisan, Perşembe gününe denk gelmektedir. Hafta içine rastlaması nedeniyle hem resmi törenler hem de tatil planları bu takvime göre şekillenecek.

Tatil Planları İçin "Birleştirme" İhtimali

23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, çalışanlar ve aileler için uzun bir tatil fırsatı yaratıyor:

Cuma Günü Formülü: Eğer Cuma günü (24 Nisan) için yıllık izin kullanılırsa, hafta sonu ile birleştirilerek toplamda 4 günlük bir tatil imkanı doğuyor.

Okullar İçin Durum: Şu anki resmi takvimde 24 Nisan Cuma günü okullar tatil değildir; ancak geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel kararlarıyla köprü tatillerin yapıldığı görülmüştür.