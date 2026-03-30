23 Nisan tatil mi, hangi gün? 23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 takviminde hafta içine denk gelmesiyle hem bayram coşkusunu hem de tatil planlarını beraberinde getiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünde, resmi tatil statüsü ve kurumların çalışma düzeniyle ilgili detaylar netleşti.
23 Nisan Hangi Güne Denk Geliyor?
2026 yılında 23 Nisan, Perşembe gününe denk gelmektedir. Hafta içine rastlaması nedeniyle hem resmi törenler hem de tatil planları bu takvime göre şekillenecek.
Tatil Planları İçin "Birleştirme" İhtimali
23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, çalışanlar ve aileler için uzun bir tatil fırsatı yaratıyor:
Cuma Günü Formülü: Eğer Cuma günü (24 Nisan) için yıllık izin kullanılırsa, hafta sonu ile birleştirilerek toplamda 4 günlük bir tatil imkanı doğuyor.
Okullar İçin Durum: Şu anki resmi takvimde 24 Nisan Cuma günü okullar tatil değildir; ancak geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel kararlarıyla köprü tatillerin yapıldığı görülmüştür.
Tatil ve Kapalı Olacak Kurumlar
Resmi tatil statüsünde olan bu günde, kamu hizmetlerine ve eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilecek:
Eğitim Kurumları: Okullar ve üniversiteler tatil olacak. (Öğrenciler bayram kutlamaları ve törenler için okulda bulunacak ancak ders işlenmeyecek.)
Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler ve tüm devlet daireleri kapalı olacak.
Finans Kuruluşları: Bankalar ve borsa işlem yapmayacak.
Sağlık Kuruluşları: Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) kapalı olacak; hastanelerin ise yalnızca Acil Servis bölümleri hizmet verecek.
Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler hizmet sunacak.
Kutlamalar ve Etkinlikler
Ankara'da Anıtkabir ziyareti ve Birinci Meclis binasındaki törenlerle başlayacak kutlamalar; stadyumlarda, okul bahçelerinde ve şehir meydanlarında çocuk şenlikleriyle devam edecek. Birçok belediyenin çocuklar için ücretsiz tiyatro, konser ve atölye çalışmaları düzenlemesi bekleniyor.