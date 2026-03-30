Polis servisi kazaya karıştı: 30 yaralı, kalbi duran polis hayata döndürüldü

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Kazaya karışan aynı yönde seyir halindeki 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışması sonucu polis servis aracı ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyoldaki trafik akışı normale döndü.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır.

Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."