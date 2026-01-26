EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM 2026 EKPSS tercih sonuçlarında

Yerleştirme süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM arasında imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde, oldukça titiz bir teknik incelemeyle yürütülüyor. Bu aşamada sadece alınan puanlar değil; adayın öğrenim düzeyi, cinsiyeti, mezun olduğu bölüm ve kadronun gerektirdiği özel nitelikler arasındaki tam uyum kontrol ediliyor. Eğer bu kriterlerden tek birinde bile tutarsızlık saptanırsa, adayın tercihi geçersiz sayılıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için yapılan atamalarda en güncel ve en yüksek puanlı EKPSS sonucu temel alınırken, eşitlik durumunda ise öncelik diplomayı daha önce alan ve yaşı daha büyük olan adaya veriliyor.