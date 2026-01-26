EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM 2026 EKPSS tercih sonuçlarında

8 Ocak'ta başlayan EKPSS kura tercihleri 19 Ocak'ta sona erdi. Geçtiğimiz hafta itibarıyla tamamlanan başvuru işlemlerinin ardından, adaylar şimdi hem sınav puanlarına hem de kura usulüne göre yapılacak olan yerleştirme sonuçlarına odaklanmış durumda.
Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen binlerce aday için 2026 EKPSS tercih sonuçları heyecanı doruk noktasına ulaştı. Henüz ÖSYM veya ilgili bakanlıklardan resmi bir tarih açıklaması gelmemiş olsa da geçtiğimiz yıllardaki değerlendirme süreleri, sonuçların ilan edileceği güne dair güçlü ipuçları veriyor. 2025 yılındaki yerleştirme sürecinde başvuruların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra sonuçların açıklandığı göz önüne alındığında, bu yılki değerlendirme maratonunun 4 Şubat 2026 civarında neticelenmesi ve adayların erişimine açılması bekleniyor.
Yerleştirme süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM arasında imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde, oldukça titiz bir teknik incelemeyle yürütülüyor. Bu aşamada sadece alınan puanlar değil; adayın öğrenim düzeyi, cinsiyeti, mezun olduğu bölüm ve kadronun gerektirdiği özel nitelikler arasındaki tam uyum kontrol ediliyor. Eğer bu kriterlerden tek birinde bile tutarsızlık saptanırsa, adayın tercihi geçersiz sayılıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için yapılan atamalarda en güncel ve en yüksek puanlı EKPSS sonucu temel alınırken, eşitlik durumunda ise öncelik diplomayı daha önce alan ve yaşı daha büyük olan adaya veriliyor.
Adaylar, büyük bir umutla bekledikleri yerleştirme sonuçlarını ilan edildiği andan itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecekler. Dijital ortamda yapılacak bu duyuru, hak kazanan adaylar için kamu görevine giden yolda en önemli resmi belge niteliği taşıyacak.