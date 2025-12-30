İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

İBB burs sonuçları için geri sayım sürerken, binlerce üniversite öğrencisinin gözü kulağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek resmi duyuruya çevrildi. Henüz sonuçların tam olarak hangi saatte açıklanacağına dair resmi bir bildiri yayımlanmasa da, takvimler Aralık ayının son günlerini işaret ettiği için beklenti zirveye ulaşmış durumda.