  Anasayfa
  Eğitim
  İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi kapsamında sunulan "Genç Üniversiteli" eğitim desteği için sonuç heyecanı, takvimin yıl sonuna yaklaşmasıyla birlikte zirveye ulaştı. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025-2026 eğitim dönemi için verilecek olan "Genç Üniversiteli" eğitim desteği sonuçları, üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor.  

İBB burs sonuçları için geri sayım sürerken, binlerce üniversite öğrencisinin gözü kulağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek resmi duyuruya çevrildi. Henüz sonuçların tam olarak hangi saatte açıklanacağına dair resmi bir bildiri yayımlanmasa da, takvimler Aralık ayının son günlerini işaret ettiği için beklenti zirveye ulaşmış durumda.

 

Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?

"Genç Üniversiteli" eğitim desteğine başvuran adaylar, sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki üç kanal üzerinden sorgulama yapabilecekler:

Resmi Web Sitesi: gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden.

İstanbul Senin: İBB’nin mobil uygulaması aracılığıyla.

153 Çözüm Merkezi: Telefonla destek hattı üzerinden bilgi alınabilecek.

Bu yıl 100 bin öğrenciye sağlanacak olan 20.000 TL tutarındaki eğitim desteği, hak kazananların banka hesaplarına taksitler halinde yatırılacak. Sonuçların ilan edilmesini takip eden Ocak ayı içerisinde ilk ödemelerin başlaması öngörülüyor.
