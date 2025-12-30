İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025-2026 eğitim dönemi için verilecek olan "Genç Üniversiteli" eğitim desteği sonuçları, üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor.
İBB burs sonuçları için geri sayım sürerken, binlerce üniversite öğrencisinin gözü kulağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek resmi duyuruya çevrildi. Henüz sonuçların tam olarak hangi saatte açıklanacağına dair resmi bir bildiri yayımlanmasa da, takvimler Aralık ayının son günlerini işaret ettiği için beklenti zirveye ulaşmış durumda.
Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?
"Genç Üniversiteli" eğitim desteğine başvuran adaylar, sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki üç kanal üzerinden sorgulama yapabilecekler:
Resmi Web Sitesi: gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden.
İstanbul Senin: İBB’nin mobil uygulaması aracılığıyla.
153 Çözüm Merkezi: Telefonla destek hattı üzerinden bilgi alınabilecek.