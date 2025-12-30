Yılbaşı için geri sayım başlamış durumda. 2026 yılına girmeye sadece saatler kala, hem öğrenciler hem de yılbaşı planı yapan milyonlarca vatandaş "31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi, yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor...
1 Yarın okullar yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?
31 Aralık günü yasal olarak resmi tatil veya yarım gün tatil değildir. Bu nedenle gün içerisindeki işleyiş normal hafta içi düzeninde devam edecektir:
Okullar: Tüm eğitim kurumlarında dersler tam gün işlenecektir.
Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve diğer devlet daireleri mesai bitimine kadar tam kapasite hizmet verecektir.
Bankalar ve PTT: Yarın tüm banka şubeleri ve PTT merkezleri tam gün açık olacaktır.
Özel Sektör: Kurumsal şirketlerin çoğu tam gün çalışmaya devam ederken, bazı işletmeler çalışanlarına inisiyatif kullanarak erken çıkış verebilmektedir.
Ancak yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, okul tatili konusundaki nihai kararlar valiliklerin yapacağı yerel duyurulara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.