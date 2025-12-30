Yarın okullar yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

31 Aralık günü yasal olarak resmi tatil veya yarım gün tatil değildir. Bu nedenle gün içerisindeki işleyiş normal hafta içi düzeninde devam edecektir:

Okullar: Tüm eğitim kurumlarında dersler tam gün işlenecektir.

Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve diğer devlet daireleri mesai bitimine kadar tam kapasite hizmet verecektir.

Bankalar ve PTT: Yarın tüm banka şubeleri ve PTT merkezleri tam gün açık olacaktır.

Özel Sektör: Kurumsal şirketlerin çoğu tam gün çalışmaya devam ederken, bazı işletmeler çalışanlarına inisiyatif kullanarak erken çıkış verebilmektedir.