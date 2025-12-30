ARA
  • Yarın okullar yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

31 Aralık 2025 Çarşamba gününe dair tatil düzenlemeleri, hem öğrenciler hem de yılbaşı planı yapan milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki Yarın okullar yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?


Son Güncellenme:
Yılbaşı için geri sayım başlamış durumda. 2026 yılına girmeye sadece saatler kala, hem öğrenciler hem de yılbaşı planı yapan milyonlarca vatandaş "31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi, yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor...

 

31 Aralık günü yasal olarak resmi tatil veya yarım gün tatil değildir. Bu nedenle gün içerisindeki işleyiş normal hafta içi düzeninde devam edecektir:

Okullar: Tüm eğitim kurumlarında dersler tam gün işlenecektir.

Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve diğer devlet daireleri mesai bitimine kadar tam kapasite hizmet verecektir.

Bankalar ve PTT: Yarın tüm banka şubeleri ve PTT merkezleri tam gün açık olacaktır.

Özel Sektör: Kurumsal şirketlerin çoğu tam gün çalışmaya devam ederken, bazı işletmeler çalışanlarına inisiyatif kullanarak erken çıkış verebilmektedir.

Ancak yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, okul tatili konusundaki nihai kararlar valiliklerin yapacağı yerel duyurulara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

Yılın ilk günü olan 1 Ocak ise, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. "Yılbaşı" vesilesiyle ilan edilen bu tatil, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okulları kapsayacak şekilde ulusal bir tatil olarak uygulanacaktır.
