İkinci dönem ara tatil ne zaman? 2026 ara tatil kalktı mı?

Bugün itibarıyla (19 Ocak 2026) öğrenciler sömestr tatilinin heyecanını yaşarken, tatilin bitişi, okulların yeniden açılacağı tarih ve ikinci ara tatil tarihi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Sömestr tatilinin ardından milyonlarca öğrenci için ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak. Bu tarihten itibaren yaklaşık bir buçuk aylık kesintisiz bir ders programı uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takviminde yaptığı bu güncelleme, bahar dönemindeki tatil alışkanlıklarını değiştirmiş durumda. Genellikle Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen ve Ramazan Bayramı gibi dönemlerle çakışan ikinci ara tatil, bu yıl Mart ortasına alınarak eğitim temposuna yeni bir mola noktası ekledi.
2025-2026 eğitim yılının en dikkat çekici değişikliği Mart ayındaki ara tatil oldu. Öğrenciler ve öğretmenler, bahar yorgunluğunu atmak için şu tarihlerde dinlenme fırsatı bulacak:
Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi
Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma
Toplam Süre: Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin açıklamasından "Kademeler arası geçiş süreciyle ilgili olarak hiçbir değişiklik gündemimizde yok. Bu konuda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin kafasını kimsenin karıştırmaya hakkı yok" dedi.
Ara tatil konusuna değinen Bakan Tekin şunları söyledi:
"Bahsettiğiniz konuya gelince, sorduğunuz soruya gelince biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz. Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var. Ara tatillerle ilgili olarak da bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar. Art niyetli bazı kişiler bizim bu söylediklerimizi cümlenin son kısmını alarak değerlendiriyorlar. Sanki biz sadece kamuoyuyla danışıyormuşuz gibi algılıyorlar. Bu çok art niyetli bir yaklaşım. Biz eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla zaten konuşuyoruz, pedagojik ve akademik anlamda bunun artılarını ve eksilerini tartışıyoruz ama diğer paydaşlarla da görüşüyoruz. Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde. Dünya çok hızla gelişiyor. Eğitim-öğretim süreçleri, metodolojisi, pedagojisi sürekli kendini yeniliyor. Dünyada artık ne tartışılıyorsa biz de aynı şeyleri tartışmak durumundayız."
Öğrencilerin tüm yıl boyunca sergiledikleri performansın karşılığını alacakları o kritik tarih belirlendi:
Okulların Kapanış Tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma
Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 itibarıyla öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek olan uzun yaz tatiline resmen adım atacaklar.