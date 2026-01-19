İkinci dönem ara tatil ne zaman? 2026 ara tatil kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takviminde yaptığı bu güncelleme, bahar dönemindeki tatil alışkanlıklarını değiştirmiş durumda. Genellikle Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen ve Ramazan Bayramı gibi dönemlerle çakışan ikinci ara tatil, bu yıl Mart ortasına alınarak eğitim temposuna yeni bir mola noktası ekledi.

2025-2026 eğitim yılının en dikkat çekici değişikliği Mart ayındaki ara tatil oldu. Öğrenciler ve öğretmenler, bahar yorgunluğunu atmak için şu tarihlerde dinlenme fırsatı bulacak:

Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Toplam Süre: Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün.