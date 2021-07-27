İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, mesleki eğitimde dijitalleşmenin metotlarını tanımlayıp uygulama alanlarını zenginleştirdi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO), İKÜ altyapısı ile oluşturulan “Hibrit” sınıfların uygulamasını hayata geçirdi. Online ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelen hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, istediği zamanda interaktif bir şekilde derslere katılmasına imkân tanıyor.

İKÜ MYO Müdürü ve Dijital Mesleki Eğitim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, İKÜ Meslek Yüksekokulu, Dijital Mesleki Eğitim Metodu Çalışma Gruplarının faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda özgün “İKÜ-MYO Dijital Mesleki Eğitim” metodunu tanımladı ve alt çalışma grupları tarafından yapılan uygulamalar hakkında bilgileri paylaştı.

Toplantıda konuşan Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, “İKÜ MEAGEM-Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’’, “İşyerinde Mesleki Eğitim”, “Mesleki Yeterlilik Kurumu”, “MYO Dijital Mesleki Eğitim Metodu Müfredat Çalışmaları”, “2021 Bahar Yarıyılı MYO Eğitim – Öğretim Uygulama Esasları”, “MYO Müdürü – Ters Mentor Uygulamaları ve Öğrenci Temsilci Toplantıları” ve “Yeni Yayınlanacak Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” konularında yapılan çalışmaları aktardı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Dijital Eğitim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici; “Dijital Mesleki Eğitim Metodu” ile dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli iş gücü yetiştirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Covid-19 pandemisinin ilk günlerinden bu yana uzaktan öğretim platformu CATS (Computer Aided Training & Educational Services) ile online derslere devam eden İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, dijital eğitim süreçlerini daha üst segmente taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üniversitemizin 11 yıldır kullandığı kurumsal dijital eğitim çözümü CATS üzerinden entegre olan Blended Learning (harmanlanmış, hibrit-karma eğitim) modelimiz kapsamında derslere hem fiziksel hem de online olarak eş zamanlı katılan öğrencilerimizle güçlü iletişim sağlayarak sınıflarımızda etkin bir sinerji oluşturuyoruz. Meslek eğitimlerimizle dijital eğitimi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Güçlü akademik kadromuzun bilgi birikim ve deneyimlerini bir araya getirerek, teknolojik alt yapımızla vizyoner bir mesleki eğitim metodu oluşturduk. Pandemi süreci ve sonrasında uygulanabilmesi için öğrenci yetkinliklerine göre tercih edebileceği mesleki eğitimi, özgün ve seçeneklendirilmiş bir konseptte sunuyoruz. Kavramsal teorileri pratikte sektöre yönelik uygulamalarda pekiştiren akademik perspektifimiz ile araştırma ve gözlemlerimizden yola çıkarak, öğrencilerimizin beklentileri ve görüşleri dahilinde “Dijital Mesleki Eğitim Metodu”muzu tanımladık. Dijital Mesleki Eğitime uygun yeni programları sektör taleplerine göre belirliyoruz. Öğrencilerimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak, öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla CATS üzerindeki dijital eğitim araçlarını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Günümüz dünyasının dijital gerekliliklerini yerine getiren öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, trendleri ve son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öğrencilerin sadece öğrenim süreçleri değil, motivasyonları, sosyalleşmeleri ve akran iletişimi de bizler için çok önemli. Derslerimizde oyunlaştırma, e-portfolyo, ölçme ve değerlendirmede şeffaflık (rubrik ölçekleme), ders içi anlık iletişim, interaktif içerik uygulamaları ve entegrasyonlarıyla öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekliyoruz.”

“İKÜ MEAGEM-Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’’ Kuruluyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dijital Mesleki Eğitim metodu kapsamında yapılan çalışmaların başında “İKÜ MEAGEM-Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi” geliyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, üniversite, özel sektör, STK ve kamu iş birliği ortamında teknolojiyi yönetecek ve yönlendirecek yetkinliklere sahip öğrencilere sürdürülebilir ve kapsayıcı bir eğitim formasyonu sunuyor.

Kesici, “İKU MYO’da akademik kadromuz ilgili sektörlerdeki yeniliklere ve değişen dinamiklere göre beklentiye uygun şekilde öğrenci yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Programlarımızda Dijital Okur-Yazarlık, Kodlama, Robotik, Oyun Programlama, Siber Güvenlik Temelleri, Blockchain, Fintech, Martech, Dijital Markalaşma gibi derslerin yer aldığı ortak/seçmeli ders havuzu oluşturulmuş ve öğrencinin ilgi alanlarına göre istediği dersleri seçebilmesi için imkân sağlanmıştır” dedi.