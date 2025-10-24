Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta? İŞKUR işçi alımı kura çekimi tarihi

Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 2025 yılı sürekli işçi alımı için kura çekimine geri sayım başladı. Bakanlık bünyesine, toplam 2 bin 764 işçi alımı gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekim tarihi ve detayları belli oldu.

Kura Çekim Tarihi: Kura çekimi, 12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Saat Aralığı: Çekiliş, 09.00 - 18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Yer: Kura çekilişi Ankara'da düzenlenecektir.

Yayın: Kura çekim süreci, tüm adayların canlı olarak takip edebilmesi için canlı yayınla gerçekleştirilecektir.

Adaylar, 12 Kasım 2025'te yapılacak bu çekilişle sürekli işçi kadrolarına yerleşip yerleşmeyeceklerini öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştireceği sürekli işçi alımı kurasına ilişkin sonuçların duyurulması ve sonraki süreç detayları şunlardır:

Sonuçların İlanı: Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ve diğer tüm duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmî internet adresi [https://yhgm.saglik.gov.tr](https://yhgm.saglik.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır.

Tebligat Yöntemi: Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak; internet adresi üzerinden yapılan bu ilan, tebligat yerine geçecektir.

Atama İşlemleri: Noter kurasının tamamlanmasının ardından, asil olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeleri gerekecektir.

Yedek Adayların Çağrılması: Aşağıdaki durumlarda yedek adaylar sırayla davet edilecektir:

Başvuru yapmayanlar.

Belirlenen süre içinde müracaat etmeyenler.

Başvuru şartlarını taşımayanlar.

Farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar.

Adayların, kuranın ardından sonuçları ve atamaya ilişkin tüm detayları yayımlanan resmî adresten düzenli olarak takip etmeleri kritik önem taşımaktadır.