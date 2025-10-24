28 Ekim bankalar, noterler yarım gün mü? 28 Ekim 2025 öğleden sonra tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'de bayram coşkusu için hazırlıklar başladı. Milli bayram ve resmî tatil olması nedeniyle, 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde bazı kamu kurumları ve özel sektördeki işletmelerin çalışma düzenleri merak ediliyor.

28 Ekim 2025 öğleden sonra tatil mi?

Resmî takvime göre 28 Ekim 2025 Salı günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

Bu düzenleme kapsamında:

Kamu kurumları sabah saatlerinde hizmet vermeye devam edecek;

Öğle saatinden itibaren ise tüm kamu kurumları tatil uygulamasına geçecektir.

28 Ekim bankalar, noterler yarım gün mü?

Öğleden sonra (yarım gün) resmî tatil başladığı için, bankalar, PTT'ler ve noterler gibi kamu kurumları ile birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra hizmet vermeyecek

Okullarda ders olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim Salı günü okullardaki eğitim-öğretim faaliyetleri şu şekilde düzenlenecektir:

Okullar (MEB'e Bağlı): Sabah dersleri yapılacak ancak öğleden sonra tatil olacaktır.

Üniversitelerdeki Durum:

Üniversitelerde ise tatil kararı, doğrudan bağlı bulunulan rektörlükler tarafından verilmektedir.

Akademik takvimleri doğrultusunda pek çok üniversite, 28 Ekim öğleden sonrayı tatil ilan etmektedir.

Üniversite öğrencilerinin ve akademik personelin, kesin bilgi için kendi üniversitelerinin resmî duyurularını veya akademik takvimlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.