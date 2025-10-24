ARA
DOLAR
41,93
-0,29%
DOLAR
EURO
48,78
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
5530,50
-0,68%
GRAM ALTIN
BIST 100
10941,79
3,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 28 Ekim bankalar, noterler yarım gün mü? 28 Ekim 2025 öğleden sonra tatil mi?

28 Ekim bankalar, noterler yarım gün mü? 28 Ekim 2025 öğleden sonra tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim tarihinde yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 28 Ekim Salı günü ise yarım gün. Peki 28 Ekim bankalar, noterler yarım gün mü? 28 Ekim 2025 öğleden sonra tatil mi?


28 Ekim bankalar, noterler yarım gün mü? 28 Ekim 2025 öğleden sonra tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'de bayram coşkusu için hazırlıklar başladı.  Milli bayram ve resmî tatil olması nedeniyle, 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde bazı kamu kurumları ve özel sektördeki işletmelerin çalışma düzenleri merak ediliyor. 

28 Ekim 2025 öğleden sonra tatil mi?

Resmî takvime göre 28 Ekim 2025 Salı günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

Bu düzenleme kapsamında:

Kamu kurumları sabah saatlerinde hizmet vermeye devam edecek;

Öğle saatinden itibaren ise tüm kamu kurumları tatil uygulamasına geçecektir.

28 Ekim bankalar, noterler yarım gün mü? 

Öğleden sonra (yarım gün) resmî tatil başladığı için, bankalar, PTT'ler ve noterler gibi kamu kurumları ile birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra hizmet vermeyecek

Okullarda ders olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim Salı günü okullardaki eğitim-öğretim faaliyetleri şu şekilde düzenlenecektir:

Okullar (MEB'e Bağlı): Sabah dersleri yapılacak ancak öğleden sonra tatil olacaktır.

Üniversitelerdeki Durum:

Üniversitelerde ise tatil kararı, doğrudan bağlı bulunulan rektörlükler tarafından verilmektedir.

Akademik takvimleri doğrultusunda pek çok üniversite, 28 Ekim öğleden sonrayı tatil ilan etmektedir.

Üniversite öğrencilerinin ve akademik personelin, kesin bilgi için kendi üniversitelerinin resmî duyurularını veya akademik takvimlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL