AKLease Filo, 10 bin araçlık filo hedefliyor

AKLease’in mobilite alanındaki iş modeli AKLease Filo, operasyonel kiralama sektörüne hızlı adım attı. Kısa süre önce faaliyetine başlanan iş kolunda bugün itibarıyla 2 bin 500 araçlık filoya ulaşarak güvenilir, dijital ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektörde konumlanıyor.

Türkiye’nin köklü topluluklarından Sabancı Holding’in çatısı altında, Akbank’ın finansal gücüyle büyüyen AKLease Filo, beş yıl içerisinde filosunu 10 bin araca çıkarmayı hedefliyor. AKLease Filo, uzun dönem kiralama çözümlerinin yanı sıra önümüzdeki süreçte kısa dönem kiralama ve dijital mobilite modelleri üzerinde de hizmet sunmayı planlıyor.

"Dijital iş modelleri için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, "Sektördeki bilgi birikimimizi operasyonel kiralama alanına taşıyarak AKLease Filo’yu hayata geçirdik. AKLease Filo, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen bu vizyonumuzun en somut adımlarından biri oldu. Mobilite ekosistemiyle bağlantılı dijital iş modelleri için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Böylece geleneksel filo kiralamanın ötesine geçerek mobilitenin geleceğinde güçlü bir aktör olmayı planlıyoruz” dedi.

AKLease Filo’nun kısa sürede güvenilir bir iş ortağı haline geldiğini belirten AKLease Filo Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Avdan ise “AKLease Filo’nun DNA’sında müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve dijital kolaylık anlayışı yer alıyor. Bu değerler doğrultusunda, kısa sürede hem kurumsal hem de KOBİ segmentinde güvenilir bir iş ortağı olarak konumlandık” dedi.