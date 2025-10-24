ARA
  • İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025-2026 MEB akademik takvim

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025-2026 MEB akademik takvim

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için ilk ara tatil tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî takvim ile belli oldu. Peki İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025-2026 MEB akademik takvim


İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025-2026 MEB akademik takvim

Ara tatil heyecanı, Kasım ayında gerçekleşecek olan ilk mola ile devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan akademik takvime göre, öğrenciler 9 günlük ara tatil döneminin ardından sömestr tatiline kadar eğitimlerine ara vermeden devam edecekler.

2025-2026 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için ilk ara tatil tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî takvim ile belli oldu. 

KonuDetay
İlk Ara Tatil Tarihi (2025-2026)Kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Tatil BaşlangıcıÖğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte tatile başlayacaktır.
Tatil BitişiÖğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü okullarda eğitim ve öğretime devam edecektir.

DİĞER TATİL TARİHLERİ 

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına ilişkin tatil ve dönem başlangıç-bitiş tarihleri de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenmiştir:

KonuBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ19 Ocak 2026 Pazartesi30 Ocak 2026 Cuma
2. DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİ2 Şubat 2026 Pazartesi26 Haziran 2026 Cuma (Yaz Tatili Başlangıcı)
2. DÖNEM ARA TATİLİ16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma
