İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025-2026 MEB akademik takvim

Ara tatil heyecanı, Kasım ayında gerçekleşecek olan ilk mola ile devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan akademik takvime göre, öğrenciler 9 günlük ara tatil döneminin ardından sömestr tatiline kadar eğitimlerine ara vermeden devam edecekler.

2025-2026 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için ilk ara tatil tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî takvim ile belli oldu.

Konu Detay İlk Ara Tatil Tarihi (2025-2026) Kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Tatil Başlangıcı Öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte tatile başlayacaktır. Tatil Bitişi Öğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü okullarda eğitim ve öğretime devam edecektir.

DİĞER TATİL TARİHLERİ

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına ilişkin tatil ve dönem başlangıç-bitiş tarihleri de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenmiştir: