İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025-2026 MEB akademik takvim

Ara tatil heyecanı, Kasım ayında gerçekleşecek olan ilk mola ile devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan akademik takvime göre, öğrenciler 9 günlük ara tatil döneminin ardından sömestr tatiline kadar eğitimlerine ara vermeden devam edecekler.
2025-2026 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim dönemi için ilk ara tatil tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî takvim ile belli oldu.
|Konu
|Detay
|İlk Ara Tatil Tarihi (2025-2026)
|Kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
|Tatil Başlangıcı
|Öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte tatile başlayacaktır.
|Tatil Bitişi
|Öğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü okullarda eğitim ve öğretime devam edecektir.
DİĞER TATİL TARİHLERİ
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına ilişkin tatil ve dönem başlangıç-bitiş tarihleri de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenmiştir:
|Konu
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|30 Ocak 2026 Cuma
|2. DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİ
|2 Şubat 2026 Pazartesi
|26 Haziran 2026 Cuma (Yaz Tatili Başlangıcı)
|2. DÖNEM ARA TATİLİ
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma