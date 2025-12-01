İSG ne zaman yapılacak? 2025 İSG sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

İSG Sınavı, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında profesyonel yeterlilik kazanmak isteyen adaylar için yapılan ve yetkili kurumlar tarafından zorunlu tutulan bir merkezi sınavdır.

İşte sınavın temel amacı ve yapısı:

Tanım: İSG Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından genellikle yılda iki kez (Mayıs ve Aralık dönemlerinde) uygulanan resmî bir sınavdır.

Kimler İçin Yapılır: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi olmak isteyen adaylar için düzenlenir.

Başarı Şartı: İlgili kanunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve İSG eğitimini tamamlamak yeterli değildir; adayların bu unvanları alabilmeleri için düzenlenen bu sınavda başarılı olmaları gerekir.

Sınav İçeriği: Sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluşan ve beş ayrı sertifika alanına yönelik (A, B ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli) testlerden meydana gelir.

Bu sınavda başarılı olan adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek ilgili unvanlarda görev yapmaya hak kazanırlar.