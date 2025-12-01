ARA
YDS ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

ÖSYM tarafından 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan YDS/2 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Peki YDS ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan YDS/2 sınavının sonuç tarihi, resmî takvimle netleşti. 

 

 

YDS ne zaman açıklanacak?

Tarih: 5 Aralık 2025 Cuma

Bugünün 1 Aralık 2025 olduğu göz önüne alındığında, sınav sonuçlarınız bu hafta Cuma günü açıklanmış olacak. 

2025 YDS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

ÖSYM tarafından uygulanan YDS/2 sınav sonuçlarına erişim yöntemi kesinleşmiştir.

Adaylar, 5 Aralık 2025 Cuma günü açıklanacak olan sınav sonuçlarını aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirler:

Erişim Adresi: ÖSYM'nin resmî sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr

Giriş Bilgileri: Sisteme giriş yapabilmek için T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi gerekmektedir.

Sonuçlar açıklandığında, bu adresi kullanarak puanınızı ve dil yeterlilik seviyenizi görüntüleyebilirsiniz.
