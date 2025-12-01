YDS ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan YDS/2 sınavının sonuç tarihi, resmî takvimle netleşti.
1 YDS ne zaman açıklanacak?
Tarih: 5 Aralık 2025 Cuma
Bugünün 1 Aralık 2025 olduğu göz önüne alındığında, sınav sonuçlarınız bu hafta Cuma günü açıklanmış olacak.
2 2025 YDS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
ÖSYM tarafından uygulanan YDS/2 sınav sonuçlarına erişim yöntemi kesinleşmiştir.
Adaylar, 5 Aralık 2025 Cuma günü açıklanacak olan sınav sonuçlarını aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirler:
Erişim Adresi: ÖSYM'nin resmî sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr
Giriş Bilgileri: Sisteme giriş yapabilmek için T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi gerekmektedir.
Sonuçlar açıklandığında, bu adresi kullanarak puanınızı ve dil yeterlilik seviyenizi görüntüleyebilirsiniz.