Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, 2026 yılında en düşük emekli ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, "4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10,25 oranındaki zammın kesin olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, 6 aylık enflasyon verileri esas alınarak belirleniyor. Ekim enflasyonuyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken; 2026 Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zammına ilişkin hesaplama tablosu da güncellenmiş oldu. Asıl tablo ise kasım ve aralık verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar olur?

İsa Karakaş, 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10,25 oranındaki zammın kesin olduğunu şöyle ifade etti:

"Bugün itibariyle Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayı enflasyon oranları kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10,25 oranındaki zammın kesin olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki hükümet en düşük emekli maaşlarına farkı aynen yansıtırsa bu durumda 4 ay bazında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira iken yüzde 10,25'i baz aldığımız zaman bugün itibariyle 18 bin 611 lira kesin olduğunu söyleyebiliriz."

"Ocak ayında yüzde 13'lerde bir güncellemeden bahsedebiliriz"

Kasım ve aralık enflasyon oranlarının da belirleyici olacağına vurgu yapan Karakaş, ocak ayında yüzde 13'lerde bir güncellemeden bahsedilebileceğini şöyle kaydetti:

"Bu 2 aylık enflasyon oranları açıklandıktan sonra oransal zam kesin olarak ortaya çıkacak. Biz burada Merkez Bankası'nın en son güncellediği enflasyon rakamlarını baz aldığımız zaman yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta. Buna göre yaptığımız hesaba göre 6 aylık enflasyon oranları ele alındığında ve hükümetin refah payı vermezse bile SSK ve BAĞ-KUR banka sandıkları oda-borsa sandıkları emeklerine Ocak ayında en az yüzde 12,28, en fazla yüzde 13,99 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta. Dolayısıyla yüzde 33 oranında bir enflasyon beklemediğimiz için ortalama olarak yüzde 13'lerde bir güncellemeden bahsedebiliriz."

"Eğer ki yüzde 31 oranında bir enflasyon kesinleşirse..."

İsa Karakaş, Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilere göre en düşük emekli maaşı konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün itibariyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradır. Eğer ki yüzde 31 oranında bir enflasyon kesinleşirse 18 bin 954 lira olacak en yüksek oranda gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 19 bin lirayı aşarak 19 bin 243 lira olacak."

Karakaş, 2023 Temmuz’dan bu yana memurlara uygulanan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın, mevcut memur maaşları baz alındığında yaklaşık 18 bin liraya denk geldiğini de ifade etti.